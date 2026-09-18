Sorpresiva renuncia en noticiero clave de Radio Carve: el periodista se despidió con un breve mensaje en redes

Nicolás González Keusseian renunció este jueves a su lugar en Informativo Carve (Radio Carve), luego de 11 meses de trabajo en la emisora. El periodista confirmó su salida a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía suya en el estudio de la radio y publicó un breve mensaje de despedida.

"Este miércoles cerré mi etapa en Informativo Carve. Siempre periodista", expresó en su cuenta de Instagram @nico_keusseian. Enseguida, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y de elogios por parte de sus exoyentes que lo seguían en el ciclo.

Nicolás González.

Durante su paso por el informativo, González Keusseian estuvo al frente de investigaciones que tuvieron importante repercusión pública. Entre ellas se encuentra un informe sobre la casa del presidente Yamandú Orsi, en el que reveló que algunas reformas realizadas en el patio de la vivienda no figuraban actualizadas en la Dirección Nacional de Catastro. El trabajo hacía referencia, entre otras obras, a la construcción de una piscina y una barbacoa.

Según fuentes vinculadas a la emisora consultadas por Tv Show, en las últimas semanas se produjeron diferencias entre la empresa y el periodista relacionadas con la línea editorial del programa. De acuerdo con esas fuentes, el desencuentro fue desgastando la relación entre las partes y terminó siendo determinante para la decisión de González Keusseian de dejar la radio.

El periodista recientemente se incorporó al programa de streaming Todo se Sabe, conducido por Ignacio Álvarez, donde continuará desarrollando su actividad periodística junto al equipo integrado por Leonardo Pereyra, Alejandro "Bicho" Amaral, Patricia Martín, Tomás Álvarez y Julián "Toti Moreno.

González Keusseian tiene una destacada trayectoria que incluye un paso por el diario El País y por el programa radial La Pecera (Azul Fm), donde trabajó con Álvarez por primera vez. Su recorrido profesional ha estado especialmente vinculado al periodismo político y de investigación, con coberturas sobre asuntos de impacto público.