Rafa Cotelo compartió las fotos de su viaje familiar a Disney: “Los grandes no nos vamos a olvidar más”

El comunicador Rafa Cotelo compartió en las últimas horas una serie de fotografías de su viaje familiar a los parques de Disney, donde recorrió distintas atracciones y disfrutó de unos días junto a sus tres hijas, su pareja y el hijo de ella.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor mostró parte de la experiencia con imágenes en las que aparece junto a su familia, frente a algunos de los escenarios más reconocibles del complejo turístico y durante distintas actividades, como el reconocido Castillo de la Cenicienta del parque temático Magic Kingdom o Epcot.

Cotelo acompañó la publicación con una reflexión sobre el viaje y la experiencia compartida con los más chicos. “No sé los niños, pero los grandes no nos vamos a olvidar más de este viaje”, escribió.

El comunicador suele compartir algunos de los grandes momentos familiares. En diciembre, publicó algunas imágenes del cumpleaños de 15 de su hija Ema, donde escribió: "Hoy cumple XV (y no 15) Ema, que en griego significa 'la que todo lo puede'".

La pareja de Cotelo, Isabel González, le escribió una dedicatoria en junio por su cumpleaños: “¡Feliz cumple a mi personaje favorito!”. El texto estaba acompañado por una foto de ambos disfrazados: Cotelo aparecía con bigote, lentes de aviador, camisa floreada y campera de cuero, en una caracterización que recordó al look de Freddie Mercury, mientras que González lucía pantalones de cuero y una corona dorada. El conductor reposteó el saludo y el gesto no pasó inadvertido.

La relación se hizo pública por primera vez durante los festejos por los 200 programas de Sonríe, cuando Canal 10 sorprendió al humorista con un video en el que participaron familiares, amigos y compañeros. Allí apareció su novia enviándole un emotivo mensaje: "Estoy muy orgullosa de vos, de tu esfuerzo, tu compromiso y la pasión que le ponés a tus proyectos".