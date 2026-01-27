Público vip, a oscuras, con auriculares y en el bosque: el exclusivo show de Jorge Drexler en Punta del Este

Jorge Drexler busca una linterna entre el público para iluminar el repertorio escrito en una hoja a sus pies. Desde la producción le alcanzan una lámpara portátil y el músico sonríe al descubrir que puede encenderla y apagarla con un leve movimiento, sin necesidad de levantarse de la silla. El gesto mínimo resume el espíritu íntimo y casi secreto del concierto. Es en un bosque, de noche, en La Barra de Punta del Este.

El recital es atípico desde el ingreso. A cada espectador se le entregan unos auriculares especiales para escuchar la presentación en vivo. Unas luces azules recorren estos dispositivos y se encienden y apagan al ritmo del sonido, como si el público respirara al compás de la música. En algunos tramos del show, estas luces son las únicas en un espacio completamente a oscuras. El detalle de los auriculares luminosos se completa con el silencio del entorno natural y una noche estrellada, que componen el escenario ideal para el repertorio introspectivo de Drexler.

“Me recuerda al Cabo Polonio”, dice sobre el ambiente antes de interpretar 12 segundos de oscuridad, canción inspirada en el balneario rochense. Y al igual que el entorno, Drexler se muestra relajado, vestido con ropa de lino en tonos claros y pantalón holgado. Se permite chistes, anécdotas y un diálogo constante con el público. Pregunta de dónde vienen: hay gente de Colombia, Ecuador, Brasil, distintos puntos del interior argentino. “¿Hay alguien de Uruguay?”, lanza con humor.

Quienes escuchan son pocos y saben que están ante un privilegio. La presentación forma parte del festival Portal Serena y para esta actividad apenas se pusieron a la venta poco más de 60 entradas. Del otro lado de un portón de madera adornado con ramitas y luces, una pareja de cordobeses fanática del músico se resigna a escuchar desde afuera: compraron el pase al festival, pero no llegaron a tiempo para adquirir los tickets para este show de "cupos limitados".

Drexler durante su show en La Barra.

Uno de los momentos más celebrados del concierto ocurre cuando Drexler canta a capela Al otro lado del río. Recuerda que la primera vez que el público la escuchó así fue por una "versión involuntaria". No lo menciona de forma directa, pero el público sabe que fue en la gala de los Premios Oscar de 2005, cuando no le permitieron interpretarla. “Desde entonces la canto así”, cuenta antes de cantarla sin guitarra. Aquella noche ganó la estatuilla. Esta, en cambio, gana a un público que lo acompaña con la letra y sube el volumen en cada "Rema" del estribillo.

Tras su espectáculo íntimo, Drexler se desplaza hacia otro escenario del evento para sumarse a la "rueda de candombe", una propuesta que lo reúne con su hermano Daniel, Julieta Rada, la artista argentina Ainda y el brasileño Catto. Las actividades se enmarcan en el festival Portal Serena realizado en Portal Bosque, un amplio predio de La Barra pensado para el encuentro entre arte y naturaleza.