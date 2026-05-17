Periodista de "Subrayado" compartió un video del día que cumplió el sueño de cantar en el estadio de Nacional

El periodista en cuestión suele llamar la atención por las situaciones virales que protagoniza junto a su pareja y compañera de Subrayado (Canal 10), Paola Botti, pero fuera de cámaras tiene otra pasión que lo acompaña desde siempre: la música. Y en las últimas horas decidió abrir el baúl de los recuerdos para revivir uno de los momentos más especiales de su vida como hincha de Nacional.

Guillermo Lorenzo aprovechó el aniversario número 127 del Club Nacional de Fútbol para compartir en sus redes un video grabado hace una década, cuando tuvo la posibilidad de cantar junto a su banda en el Gran Parque Central.

“Feliz cumple Bolso querido. Pasaron 10 años de este momento histórico de poder cantarte en nuestro estadio tan especial”, escribió Lorenzo junto a las imágenes del show realizado el 14 de mayo de 2016.

En el video se lo ve interpretar los primeros versos de la clásica canción del Centenario, uno de los himnos más emblemáticos para los hinchas tricolores, que tiene nada menos que la voz del Canario Luna en su pieza original.

“Nacionales, tricolores, bolsilludos. Cuadro mío te dedico esta canción”, canta Lorenzo antes de que su banda irrumpa con una versión rockera del tango “Nacional sos el decano”. La pieza, compuesta originalmente en 1950, menciona nombres históricos vinculados al club, como Héctor Scarone, Pedro Petrone y José Nasazzi.

Nota a Guillermo Lorenzo, periodista uruguayo, en el Parque Rivera de Montevideo, ND 20250505, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

El posteo despertó rápidamente la reacción de hinchas y seguidores del comunicador, que celebraron tanto el recuerdo como su faceta musical, una pasión que ha mencionado públicamente antes.

De hecho, en una entrevista concedida a Sábado Show un año atrás, Lorenzo contó que tenía intenciones de retomar seriamente la música y hasta grabar un disco propio. “Tengo en pausa la música, pero ahora voy a retomar. Quiero sacar un disco de varias canciones. Tengo muchos temas que escribí hace tiempo y quiero trabajarlos de vuelta”, explicó entonces.

Incluso aseguró que cantar ocupa un lugar tan importante en su vida como el periodismo. “La música es lo que más me apasiona. Como el periodismo, pero cantar me encanta”, confesó.

Según relató, suele estar permanentemente tarareando canciones en la redacción de Canal 10 y considera a la música como una vía de escape. “Cuando te encanta la música, la llevás adentro”, resumió entonces.