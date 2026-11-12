Pareja de futbolista uruguayo radicado en Paraguay revela que perdieron sus ahorros: "No estamos bien"

La uruguaya Ana Laura Manzini Milano, pareja del futbolista Alejandro Silva, publicó un extenso y crudo descargo en su cuenta de Instagram para relatar el difícil momento económico y personal que atraviesa su familia en Paraguay, país donde el jugador juega en el club Recoleta.

A través de un carrusel de cinco placas de texto, Manzini —quien cuenta con más de 80 mil seguidores y suele compartir contenido vinculado a la maternidad, el entrenamiento y la vida cotidiana— explicó que inicialmente intentó grabar un video para hablar del tema, pero admitió que aún no se siente preparada para hacerlo frente a cámara.

El trasfondo de su publicación está vinculado al desenlace y la crisis de la entidad financiera paraguaya Ueno Bank, situación que, según relató, golpeó de lleno el patrimonio familiar.

"Hemos sido absolutamente afectados por estos ladrones, sinvergüenzas, malnacidos, y a pesar de ponerle toda la buena onda que podemos, y de intentar ver lo bueno sobre todo lo malo (...) nos está costando mucho", escribió al inicio de su mensaje. En esa misma línea, aclaró que días atrás había realizado otro posteo que decidió archivar tras recibir críticas e insultos en lugar de intercambio de opiniones.

En el tramo más duro de su relato, la comunicadora cuestionó el destino de los fondos perdidos y el sacrificio detrás del dinero acumulado durante la carrera deportiva del exjugador de Peñarol y Olimpia: "Claro que estoy afectada y claro que me voy a sentir mal si nos arrebataron el esfuerzo de años por préstamos personales, bienes de lujo, 'emprendimientos' de familiares, entre tantas otras cosas más, de la noche a la mañana; si el esfuerzo de años de mi marido, y de toda la familia, de estar lejos, de trabajar siempre sin hacerle mal a nadie, sin robarle a nadie, pensando en un presente y futuro mejor para los nuestros, nos fue ferozmente robado en la cara y sin previo aviso".

Alejandro Silva González celebra su gol para Olimpia, con el logo de Ueno en su camiseta. Foto: Olimpia.

Manzini también reconoció que, aunque no les falta lo esencial para vivir, el impacto anímico es profundo. "Claro que no estamos bien, claro que estamos enojados y tapados de odio, y claro que aún así intentamos ayudar y tirar esta familia para adelante porque no queda otra, pero no les voy a mentir, cuesta mucho", confesó.

Pese al mal momento, señaló que necesita retomar de a poco su actividad habitual en redes para responder a los emprendimientos y marcas que trabajan con ella, aunque reconoció la dificultad de publicar en medio de un clima tan sensible. "Cada cosa que una hace o dice hay que pensarla un millón de veces para no herir a nadie o ser malinterpretada", reflexionó.

Finalmente, cerró su comunicado con un mensaje de apoyo al pueblo paraguayo —país en el que reside junto a Silva y sus tres hijos: Bautista, Juan Franco y Aitana— diferenciando a la ciudadanía de los responsables del conflicto financiero: "Fuerza Paraguay, nada de lo que estos delincuentes hicieron manchará el cariño enorme que le tengo a este país y a su gente, estos pocos no nos representan. Sigamos peleando, sigamos alzando la voz, sigamos haciendo ruido para que el pueblo recupere lo que le corresponde. Ojalá la justicia llegue y haga lo suyo".