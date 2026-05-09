Nicolás Cabré habló por primera vez de la mudanza de Rufina con la China Suárez a Turquía: "No hay día que no..."

Desde que decidió instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi durante su presente futbolístico en el Galatasaray, la vida de Eugenia “la China” Suárez cambió por completo. La actriz se mudó al exterior acompañada por sus tres hijos, aunque los viajes a Argentina —su país natal— son parte habitual de la dinámica familiar, ya que los padres de los menores residen en el país.

En medio de esta nueva etapa, y varios meses después de haber reorganizado su rutina familiar, Nicolás Cabré visitó el programa radial argentino Vuelta y Media y habló sobre cómo atraviesa la paternidad a la distancia, además del vínculo que mantiene con su hija en este contexto tan particular.

Durante la entrevista, reflexionó sobre cómo cambió su mirada sobre la paternidad con el paso del tiempo. “No hay día que no pase, y creo que le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás. Hoy que ya no los tengo descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron”, expresó con emoción al hablar sobre esta nueva etapa familiar.

Acerca de eso, expresó: “Como que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”, sostuvo al mencionar la vida de Rufina en otro país. Además, destacó que la menor está teniendo la oportunidad de conocer una cultura distinta y aprender otro idioma, algo que considera muy valioso para su crecimiento personal.

En esa misma línea, Cabré remarcó: “Entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que cuando ella, gracias a Dios, tiene la posibilidad de decidir y decir: ‘Bueno, me quiero aventurar y quiero conocer un idioma y un país’, tenés que entender que vos tenés que apoyar”, explicó. Y sumó una frase que resumió el presente que atraviesa: “Yo aprendo y veo a una Rufina feliz”.

Además, el actor dejó en claro que lo más importante para él es ver feliz a su hija y acompañarla en cada decisión que tome. “Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”, afirmó, dejando en evidencia el vínculo cercano que mantienen. También reconoció que, aunque la extraña, hoy la tecnología ayuda a sostener el contacto cotidiano: “Va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”.

En ese sentido, el argentino remarcó que su hija atraviesa un cambio enorme al haberse mudado a otro país, lejos de sus afectos y amistades de siempre. “El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”, expresó.

“Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”, cerró.