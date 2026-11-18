El romance entre Marta Fort y el empresario automotriz uruguayo Juan Manuel Ramírez llegó a su fin a pocos meses de haberse hecho público. La hija del recordado Ricardo Fort anunció este miércoles la separación a través de sus redes sociales, con un mensaje que incluyó un cuestionamiento hacia su expareja. Sin embargo, el uruguayo no tardó en responder y ofreció una versión diferente sobre los motivos y las circunstancias de la ruptura.

La joven influencer sorprendió a sus seguidores con una historia de Instagram sobre fondo negro en la que comunicó su nueva situación sentimental. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió.

Pero la publicación no terminó allí. Fort agregó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia Ramírez: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

El mensaje generó repercusiones inmediatas en los medios argentinos y motivó una respuesta del empresario uruguayo, de 28 años, quien reside y trabaja en su país.

En diálogo con la panelista Pochi, de Gossipeame, para el programa Puro Show (El Trece), Ramírez se mostró sorprendido por los términos utilizados por su expareja y aseguró que, en realidad, había sido él quien tomó la iniciativa de terminar la relación.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort. Foto: Captura de Instagram @martacfort.

“Me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso”, expresó sobre la publicación de Fort.

Luego explicó que la decisión de separarse había partido de él y que no existió un episodio puntual que desencadenara la ruptura. “No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, sostuvo.

El empresario también rechazó cualquier insinuación de que hubiera buscado aprovecharse de la popularidad o la posición económica de la hija de Ricardo Fort. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, aseguró.

A pesar del contrapunto de versiones, Ramírez tuvo palabras de agradecimiento hacia el entorno familiar de su expareja y evitó profundizar en los desacuerdos que llevaron al final del vínculo. “La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”, señaló.

Sin embargo, cerró su intercambio con la periodista con una frase que dejó entrever su malestar por la exposición pública de la ruptura: “Con esa historia está claro quién está bien y quién está mal”.

Juan Manuel Ramírez.

Un romance que nació en un casting televisivo

La historia de amor entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez había comenzado de una manera bastante particular. En junio, la influencer participó en una dinámica del programa de streaming Blender at Night, conducido por José María Listorti, en la que se realizó una suerte de casting para encontrarle un candidato que la acompañara en un viaje.

Entre los postulantes apareció Ramírez, quien logró conquistar a la joven. El vínculo avanzó durante los meses siguientes y el 11 de septiembre ambos regresaron al programa para hablar públicamente de su relación.

En aquella oportunidad, explicaron que todavía estaban conociéndose y que no habían establecido una fecha formal de aniversario. El uruguayo aseguró entonces que la respetaba “como si fuera” su novia.

Juan Manuel Ramírez. Estefania Leal/Archivo El Pais

Fort también había compartido detalles de su romance durante una participación en MasterChef Celebrity, por lo que la noticia de la separación sorprendió a quienes seguían de cerca la pareja.

En Puro Show, los panelistas debatieron sobre el peso que pudo haber tenido la exposición mediática en el desenlace de la relación. Incluso señalaron que, pocos días antes del anuncio, Marta todavía interactuaba con las publicaciones de Ramírez y le enviaba mensajes.

Por su parte, el abogado de los hijos de Ricardo Fort, César Carozza, confirmó a la periodista que la separación había sido conversada entre los protagonistas.

Mientras tanto, la influencer dejó abierta la posibilidad de volver a buscar pareja mediante el mismo mecanismo con el que había conocido al uruguayo. En su publicación de despedida etiquetó a Blender y lanzó una pregunta con humor: “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.

