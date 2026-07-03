La sorpresa que recibió Laura Martínez en su cumpleaños y el guiño a Cacho de la Cruz que conmovió a todos

Este 2 de julio no fue un cumpleaños más para Laura Martínez. La actriz y comunicadora celebró una nueva vuelta al sol rodeada de sus seres queridos, en un aniversario especialmente movilizante por tratarse del primero desde la muerte de Cacho de la Cruz, padre de su hijo Santiago y su compañero de vida durante más de dos décadas.

A través de sus historias de Instagram, compartió distintos saludos que recibió a lo largo del día, aunque el que más la conmovió llegó desde Barcelona, donde Santiago de la Cruz vive desde hace algunos años mientras continúa sus estudios de piano en el prestigioso Conservatori Liceu.

"Te adoro ma, feliz cumpleaños", escribió el joven de 25 años junto a una foto de ambos. Luego compartió otra imagen de Laura caminando por las calles de Barcelona y agregó: "Sos lo mejor que tengo, gracias".

Pero la mayor sorpresa llegó horas después. Santiago le hizo llegar un enorme ramo de flores a su casa y la comunicadora no ocultó su emoción. "Sin palabras", escribió al mostrar el regalo a través de un video.

Junto al ramo venía una esquela que decía: "Amor para vos desde la tierra al cielo, siempre unidos. A la mejor mujer que conocemos. Orgullo. Siempre unidos, te amamos profundamente. Infinitamente".

El detalle que más llamó la atención fue la firma. El mensaje no solo llevaba el nombre de Santiago, sino también el de su padre: Arturo de la Cruz Felicciani, el verdadero nombre de Cacho de la Cruz, en un gesto que emocionó profundamente a Laura.

La esquela que Santiago de la Cruz le dedicó a su madre, Laura Martínez, junto al ramo de flores que le envió por su cumpleaños. Foto: @lauramartinez_life

Más tarde, la actriz publicó un carrusel de fotos en el que se la veía sonriente con el ramo de flores, celebrando junto a familiares y seres queridos, e incluyó una imagen de la dedicatoria.

"Un cumpleaños familiar. Gracias hijo @sadelacruz_ por las flores y hacerte presente siempre. Una emoción. Feliz vida!!!!! Gracias a tod@s por los saludos de cumpleaños, los recibo con mucho cariño", escribió.

Tiempo atrás, Laura había contado en La Morán de noche (Canal 5) que acababa de regresar del que definió como "el mejor viaje de su vida", justamente porque pudo reencontrarse con Santiago en Barcelona y acompañarlo de cerca en esta nueva etapa. "Es el amor de mi vida. Mis ojos", dijo entonces emocionada.