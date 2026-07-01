La pícara reacción del senador Andrés Ojeda cuando le preguntaron si está soltero: el video

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, fue entrevistado por el canal de YouTube Gemba TV en una conversación realizada en la Cámara de Senadores, donde se abordaron tanto temas políticos como aspectos de su vida personal.

En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó directamente: "¿Estás soltero?". Ojeda respondió con humor y evitó confirmar o desmentir su situación sentimental: "Ah, preguntas complejas que no te vamos a responder hoy".

La conversación derivó luego hacia las preferencias personales y las relaciones de pareja. Consultado sobre qué es lo que más le gusta de una mujer, el legislador sostuvo que no cree en una lista de cualidades predeterminadas. "La vida te junta con quien tiene que juntar. No hay checklist, no hay currículum", afirmó.

En ese sentido, explicó que una persona puede reunir todas las características que alguien considera ideales y, aun así, no generar una conexión, mientras que puede ocurrir exactamente lo contrario. "A veces gente que no tiene un solo check y te mueve todo, obvio. Entonces la vida es la vida. Yo estoy cada vez más convencido de que pocas cosas se pueden planear a ese nivel. Surge lo que surge y hay que ir", expresó.

Andrés Ojeda Foto: Archivo El País

Cuando el entrevistador intentó profundizar sobre sus preferencias y le preguntó si prefería rubias o morochas, Ojeda volvió a esquivar la respuesta entre risas. "¿Qué frase te parece que me vas a sacar a mí de todo esto? Llevo dos años en campaña electoral, estoy curtido de lado a lado... Me podés llevar a Guantánamo que no me voy a sacar una frase de esta", bromeó.

Más adelante, al ser consultado sobre si considera que existe una edad para el amor, el senador respondió que no y aprovechó para reivindicar la libertad de las personas para vivir su vida afectiva como deseen. "La gente tiene que ser feliz y libre, hacer lo que tenga ganas de hacer. Yo soy cada vez más hincha de la libertad de la gente, menos prejuicios, menos juzgamiento", sostuvo.

Además, enfatizó que mientras las decisiones personales no perjudiquen a terceros, nadie debería intervenir ni juzgar la vida de los demás. Incluso trasladó esa idea al ámbito de la política, al señalar que muchas veces existe una tendencia a regular excesivamente distintos aspectos de la sociedad. Como ejemplo, mencionó reuniones mantenidas en el Parlamento con representantes de empresas tecnológicas por el desarrollo de la inteligencia artificial. "Lo primero que dijeron fue: 'Muchachos, aguanten el reflejo regulatorio'. Y yo lo comparto plenamente. Es como que todos queremos jugar y controlar", comentó.

Para Ojeda, la búsqueda de la felicidad debe prevalecer sobre los estereotipos y los juicios ajenos. "La gente tiene que ser lo más feliz que pueda y eso ya de por sí es bastante difícil con toda la libertad del mundo. Imaginate teniendo gente afuera que no está viviendo la vida que vos tenés, pero te cuenta lo que tenés que hacer y te dice si está bien o si está mal", reflexionó.

Finalmente, sostuvo que no le corresponde juzgar las decisiones privadas de otras personas y reivindicó la autenticidad por encima de las convenciones sociales. "Yo creo en la honestidad y la sinceridad de hacer lo que tengamos ganas de hacer. Habrás visto que a mí el tema de romper con los moldes no me preocupa y el qué dirán tampoco me ha preocupado demasiado. Y yo creo que, con franqueza, la gente en la calle me lo destaca", concluyó.