La noche que Gonzalo Moratorio cantó en un programa de Canal 12 y emocionó a todos con su mensaje

La muerte de Gonzalo Moratorio generó conmoción y dolor en todo el país. Varios famosos expresaron su tristeza por la noticia en redes sociales, enviaron condolencias a su familia e incluso compartieron fotos y anécdotas junto al virólogo que tuvo un rol fundamental durante la pandemia de covid-19.

Entre tantos recuerdos, hubo uno especial que compartió Canal 12 desde su cuenta oficial de Instagram y que llamó la atención: su participación en ¿Quién es la máscara?, donde se presentó bajo el personaje de Emoji.

En las imágenes de archivo, se puede ver que apenas Maxi de la Cruz descubrió su identidad, Moratorio reconoció: "No sé lo que estoy haciendo". Enseguida, sin embargo, dejó claro que estaba disfrutando de la experiencia: "Divirtiéndome, pasándola bien".

También elogió a Sofía Rodríguez, quien había sido la única investigadora en adivinar que detrás de la máscara estaba él. "Había un montón de pistas, algunas muy ingeniosas. Aunque algunas me costaron a mí. Me fui a casa pensando", reconoció entre risas.

Durante la gala contó que la propuesta de sumarse al programa le había parecido "muy loca" y conmovió a todos al explicar por qué había aceptado el desafío. Primero mencionó a sus sobrinas de tres y cuatro años, fanáticas del ciclo. "Les mando un beso grande. Se están enterando ahora", dijo.

Pero enseguida compartió una reflexión que iba más allá de la diversión. Para explicarla, recurrió a El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y a una de las ideas centrales del libro: la mirada de los adultos, muchas veces demasiado seria y pendiente de los números.

"Como dice El principito, cuando somos hombres grandes somos serios y tenemos que explicar las cosas con números. Pasé mucho tiempo apareciendo en la tele con números y un tono serio. Hay que ser un hombre grande pero divertirse, pero sobre todo acercar la ciencia, y decirle a las niñas y niños lo lindo que es ser científicos desde acá. Llevarlo a lugares donde uno no se imagina", expresó.

"Si peleamos por la ciencia tiene que aparecer hasta en la ciencia, hasta en Emoji", agregó con humor.

Gonzalo Moratorio y Maxi de la Cruz en "La Máscara".

Su discurso provocó un aplauso cerrado de toda la tribuna y también de los investigadores.

Cuando le preguntaron cómo lo había convencido la producción, los definió como "muy hábiles" y reconoció que habían apelado a algunos de los motivos que él mismo había mencionado.

Su soltura sobre el escenario también sorprendió. Sobre ese aspecto, bromeó con que tenía "un poco de noche". Pero lo que más lo asombró, incluso a él, fue haber logrado cantar. Según contó, sus amigos solían hacerle bromas por su voz porque de niño iba al foniatra.

"No puedo cantar ni abajo de la ducha, no tengo oído ni para gotita, pero tenés gente muy crack como Gonzalo Moreira que hace cantar a cualquiera", comentó.

Al cierre, el Fata Delgado dijo que estaba sorprendido y que jamás había imaginado que Moratorio podía estar detrás de una máscara. También destacó su participación y, especialmente, el mensaje que había compartido: "Sos una persona espectacular, tiraste un mensaje recién que es fabuloso", le dijo, para cerrar una noche inolvidable.