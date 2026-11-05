Nacho álvarez se emocionó al dar la noticia de la muerte de Gonzalo Moratorio y reveló cómo fueron sus últimas semanas

El fallecimiento del virólogo Gonzalo Moratorio, a los 44 años, conmocionó a Uruguay en la mañana de este jueves. La noticia se confirmó pasadas las 11:00 y uno de los comunicadores que se mostró más afectado fue Ignacio Álvarez, quien interrumpió el desarrollo habitual de La Pecera para informar sobre la partida del científico, que desde hacía meses enfrentaba una dura batalla contra el cáncer.

Visiblemente conmovido, Álvarez recordó su vínculo con Moratorio, destacó su trayectoria y compartió detalles sobre las últimas semanas de vida del investigador, marcadas por sucesivas internaciones y el avance de la enfermedad.

El periodista recordó que Moratorio había sido elegido como primer invitado de Todo se sabe, su programa por streaming, pero una recaída en su estado de salud impidió concretar inicialmente el encuentro. Semanas después, finalmente pudieron realizar el mano a mano, que Álvarez evocó con especial emoción.

Científico Gonzalo Moratorio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

"Tuve el placer de charlar con él en ese mano a mano que tuvimos hace unos meses. Por donde sea le buscaba la vuelta. Hasta el último momento hizo todo lo que pudo y más. Gonzalo era así", expresó.

Durante su intervención, el conductor también reveló detalles sobre el tratamiento experimental al que el científico había intentado acceder en Estados Unidos. Moratorio había impulsado una campaña de recaudación para reunir un millón de dólares y financiar una terapia CAR-T, pero finalmente no pudo ingresar al ensayo debido al avanzado estado de su enfermedad.

"Fue y volvió. No lo pudieron aceptar para el tratamiento porque tenía muy avanzado el cáncer. Aquel cáncer de cerebro se había expandido, tenía metástasis", relató Álvarez y mencionó que la enfermedad había afectado otros órganos, como la médula espinal.

Según contó el periodista, Moratorio sabía desde agosto que su situación era extremadamente delicada y sin retorno desde el punto de vista médico. En las últimas semanas había atravesado varias internaciones y finalmente permaneció ingresado en el Hospital Británico.

En plena emisión, Álvarez recibió un mensaje de un familiar del científico que le permitió conocer cómo habían transcurrido sus últimas horas. "Desde ayer estaba en coma. Hace dos días estamos en un cuarto con él", leyó al aire.

El conductor también destacó la dimensión humana y profesional de Moratorio, especialmente su papel durante la pandemia de coronavirus y su decisión de regresar a Uruguay después de formarse en prestigiosos centros científicos internacionales.

"Tan joven, con tanta vida, con tanta energía, con esa actitud de comerse el mundo", lamentó. Lo recordó como "uno de los principales guerreros que tuvimos en la primera línea de batalla contra el coronavirus" y resaltó su reconocimiento internacional.

"Un tipo que demostró con su vida, porque se fue a París, se formó en los mejores lugares, se codeaba con los premios Nobel y vino acá porque quería volcar en su país lo que había aprendido", reflexionó.