La íntima confesión del Rusito González sobre cómo la mirada de su hija lo llevó a abandonar una adicción de años

Gastón "Rusito" González, uno de los conductores de Vamo Arriba (Canal 4) sorprendió este lunes al revelar que hace un mes y medio dejó de fumar, después de varios años de mantener el hábito. La decisión llegó a partir de un episodio doméstico protagonizado por su hija menor, Federica, cuya mirada de reproche terminó por hacerlo reflexionar sobre su salud y su futuro.

De visita en Algo contigo, el programa que conduce Luis Alberto Carballo por Canal 4, el comunicador compartió detalles del proceso que atraviesa y reconoció que, aunque llevaba tiempo pensando en abandonar el cigarrillo, fue su hija quien le dio el impulso definitivo.

"Dejé de fumar hace un mes y medio. Por mi hija Federica, la chica", comenzó diciendo González, antes de recordar una escena que ocurrió un domingo en su casa.

"Me levanté, tengo una terracita chiquita en mi casa, me puse a leer las noticias y fumé. Me fumé dos seguidos. Cuando entro, mi hija me dice: 'Te fumaste dos cigarros'", relató.

El conductor admitió que su primera reacción fue minimizar lo ocurrido. "Siempre el que tiene un vicio es un negador. 'No fumo tanto', 'no fumé dos cigarros'", reconoció. Sin embargo, hubo algo que no pudo quitarse de la cabeza: "La mirada de ella me quedó grabada".

El clásico que marcó su último día como fumadorLa anécdota tuvo un ingrediente futbolero. Aquel domingo se disputó un clásico entre Peñarol y Nacional, y González, reconocido hincha aurinegro, recordó que la tensión del partido lo llevó a fumar todavía más.

El actor, comunicador y humorista Gastón "Rusito" González. Foto: Leonardo Mainé

"Fuimos a verlo a lo de unos amigos y fumé como un condenado. Todavía perdimos, imaginate", comentó con humor sobre la victoria tricolor.

Pero la decisión ya estaba tomada. Al regresar a su casa, protagonizó una escena que terminó de sellar su compromiso con sus hijas. "A la vuelta, en la calle, vimos a un hurgador que estaba fumando. 'Señor, ¿usted fuma? Tome', le dije, y le di la caja de cigarrillos", recordó. En el paquete todavía quedaban unos 15.

Entonces se dirigió a sus hijas y les anunció: "¿Vieron? Papá no va a fumar más".

Desde aquel momento, asegura, no volvió a encender un cigarrillo.

"Tengo miedo de perderme cosas en el futuro"

Más allá de la anécdota familiar, González reconoció que comenzó a tomar conciencia de los riesgos que el tabaquismo representa para su salud.

"Tengo 35 años... Esto en algún momento me va a pasar factura", reflexionó, antes de compartir uno de los pensamientos que más pesaron en su decisión: "Tengo miedo de perderme cosas en el futuro".

El conductor también recordó situaciones incómodas que vivía durante su trabajo en televisión. Contó que aprovechaba las tandas publicitarias para salir a fumar, pero luego debía regresar al estudio y recibir a los invitados.

"De pronto venía un invitado al programa, lo saludaba y el olor me daba vergüenza. El aroma a tabaco te queda en la ropa, en todo", comentó.

En la conversación coincidió con Carballo, quien también abandonó recientemente el cigarrillo, sobre la cantidad de tiempo que insume fumar a lo largo del día.

"Ahora me sobra tiempo", aseguró González, que comenzó a incorporar más actividad física a su rutina para ocupar esos momentos que antes dedicaba al tabaco.

También dijo que ya percibe cambios positivos: respira mejor y recuperó sensibilidad para detectar olores.

"¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Es dañino? Ahora hice clic. Los hijos te cambian", reflexionó.

Finalmente, contó con humor que durante las primeras semanas recurrió a los caramelos para controlar las ganas de fumar, aunque también decidió moderar ese consumo. "Arranqué con mucho caramelo. Ahora dejé los caramelos porque o te morís de cáncer de pulmón o de diabetes", bromeó.

A un mes y medio de haber abandonado el cigarrillo, el Rusito aseguró que transita el cambio con entusiasmo. "La voy llevando bárbaro", celebró, convencido de que aquella mirada de su hija terminó siendo el mejor motivo para dejar atrás un hábito de años.