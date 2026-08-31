La furia de Mina Bonino tras sus polémicos dichos sobre la maternidad y la drástica decisión que tomó

Mina Bonino quedó en el centro de la polémica después de que se viralizaran fragmentos de una entrevista en la que habló sobre la maternidad, aseguró que está “muy sobrevalorada” y expresó que probablemente no hubiera tenido hijos si la vida no le hubiera dado los privilegios que tiene. Las declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la acusaron de materialista.

Frente a la repercusión, la periodista argentina decidió hacer un descargo en Instagram. Lejos de retractarse, reafirmó sus dichos, explicó desde qué lugar habló y cuestionó que se la juzgara a partir de un breve recorte de una entrevista realizada tiempo atrás.

“Estoy tranquila, hace tiempo dejé de subir cosas a las redes sociales pero al final siempre tengo que dar una explicación porque sino juzgan sin conocerme por 40 segundos de lo que ven en un video de hace dos años”, comenzó escribiendo.

Bonino, que es madre de Benicio y Bautista junto al futbolista uruguayo Federico Valverde, y actualmente espera a su tercera hija, Bruna, sostuvo que su opinión sobre la maternidad no cambió con el paso del tiempo.

“Mis pensamientos no cambiaron, y aún más, siendo madre de 3 hijos, sigo sosteniendo que la maternidad está sobrevalorada”, escribió.

Explicó que su reflexión parte precisamente de reconocer los privilegios con los que cuenta para criar a sus hijos. “Porque si es dura para mí, no quiero imaginar lo que puede ser para las madres que tienen pocos recursos, viven en malas condiciones, no tienen un apoyo o una ayuda”, señaló.

En esa línea, cuestionó la tendencia a romantizar las dificultades que atraviesan muchas mujeres al convertirse en madres. “Se termina romantizando algo que no debería ser así, debería ser disfrutado y no padecido”, planteó.

Y puso el foco en aquellas mujeres que deben afrontar la maternidad sin una red de apoyo: “Dudo que una persona de escasos recursos, sin poder llegar a fin de mes, sola y teniendo que salir a trabajar no ‘padezca’ la maternidad en vez de disfrutarla”.

Bonino también explicó que, justamente por tener una realidad económica diferente a la de muchas familias, considera importante hablar desde ese lugar y no presentar su experiencia como si fuera universal.

“Lo que digo es claro, desde mi lugar, podría decir que la maternidad es lo mejor del mundo, si total tengo ayuda, familia, recursos y sin embargo sé que mi realidad no es normal ni es la realidad de la mayoría de las familias”, sostuvo.

La argentina reconoció que algunas personas interpretaron sus declaraciones como una forma de presumir de su situación económica. “Entiendo que al no conocerme piensan que quiero que sepan que soy rica, que digan que soy materialista, que me olvidé de dónde salí”, escribió. Pero aseguró que su intención es la inversa.

“Para mí es al contrario, no haberme olvidado de dónde soy me hace ver que realmente cuesta mucho ser mamá”, agregó.

¿Qué dijo Mina Bonino sobre la maternidad?

El comunicado que publicó Mina Bonino. Foto: @minabonino

El origen de la polémica fue un video publicado por la cuenta Mediaset Infinity en el que Bonino reflexionaba sobre la maternidad y reconocía que su situación económica influye en la manera en que vive la crianza.

“La maternidad es muy difícil y está muy sobrevalorada. Yo no sé si hubiese sido mamá si no tuviera la vida que tengo”, afirmó en el fragmento que se viralizó.

“Para tener un hijo y no poder darle todos los gustos, de decir ‘te compro esto, te llevo al mejor colegio’, quizás no lo hubiese hecho”, agregó.

La esposa del jugador del Real Madrid también hizo referencia a la ayuda que recibe para criar a sus hijos. “Te habla personalmente y porque es muy difícil mentalmente ser madre. Si no tuviese una ayuda, ¿cómo hago?”, planteó.

Luego fue todavía más directa al describir su situación: “Te puedo hablar desde mi lugar de persona rica, con todas las necesidades cubiertas y más todavía. Tengo una vida que no es lo típico. Mis hijos viven en una casa con piscina interior y eso no es lo normal”.

A partir de allí, llevó su reflexión hacia las mujeres que atraviesan la maternidad en condiciones económicas mucho más complejas. “Te hablo desde el privilegio pero imaginate las mujeres solteras que quizás no tienen marido o las que eligen ser madre soltera y tienen a la familia lejos o que no llegan a fin de mes. ¿Cómo le explicas a esa gente que la maternidad es lo mejor del mundo?”, cuestionó.

El video recibió numerosas críticas. Algunos usuarios la acusaron de materialista y cuestionaron que vinculara la maternidad con las posibilidades económicas. Entre los mensajes, aparecieron frases como “era tan pobre que solo tenía dinero”, “la maternidad es amor, no euros en bolsillos o piscinas interiores” y “de los valores ni hablar”.

Ante la repercusión, Bonino también decidió referirse a un detalle de la entrevista que sí reconoció como un error propio.

“Lo que es imperdonable es no conjugar bien los verbos, en eso tienen razón. Me confundí y me di cuenta en el momento pero no puedo parar una grabación”, escribió entre risas, en referencia a un "tendría" que usó en vez de "tuviera".

Sobre el resto de sus declaraciones, insistió en que se trató de una reflexión mucho más extensa que no puede juzgarse por un recorte.

“Lo otro evidentemente es algo más extenso que no se puede explicar ni sacar conclusiones en 40 segundos, pero aún así critiquen y juzguen sin haber mirado aunque sea el programa completo”, cuestionó.

Cerró su descargo con una última ironía dirigida a quienes la criticaron: “Eso es todo amigos, no volveré a publicar nada de acá a veinte meses. Déjenme en pazzzz”.