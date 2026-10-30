La alegría de Damián Herrera en Brasil tras el triunfo de Lula: "Quisiera sentirme brasilero"

El periodista deportivo uruguayo Damián Herrera, radicado en las playas de Pipa (al nordeste de Brasil), se sumó a las repercusiones tras la jornada electoral en Brasil que consagró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. A través de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió una serie de historias para expresar sus sensaciones y celebrar el resultado con música, imágenes icónicas y guiños políticos.

Herrera inició su secuencia de publicaciones subiendo una recordada fotografía en la que se observa a Lula da Silva junto a José "Pepe" Mujica a bordo de su emblemático clásico Fusca celeste. La imagen estuvo acompañada por el emoji de un puño levantado y el tema musical "Charlie Brown" del cantante brasilero Benito Di Paula.

Los posteos de Damián Herrera sobre el resultado electoral en Brasil. Foto: @damianherrerafernandez

En una segunda historia, Herrera compartió una toma en de la sede de campaña rival al momento en el que el entonces candidato Flávio Bolsonaro se enteraba del resultado adverso. A esta foto le agregó con sorna el clásico tema de samba de Os Originais Do Samba "Falador Passa Mal", que significa "el hablador la pasa mal".

Para completar la lectura política, el periodista publicó la imagen del brazo en alto de Lula levantando cuatro dedos de su mano izquierda, acompañada por la canción "É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo" de Erasmo Carlos. La mano se convirtió en un símbolo del último tramo de la campaña luego de que su contrincante lo apodara "nueve dedos".

Como broche de oro de su celebración en redes, el comunicador rescató un legendario video de su ídolo, Diego Armando Maradona. Bajo un formato de meme, el astro argentino expresa con emoción: "En este momento quisiera sentirme brasilero. Es el espectáculo más lindo del mundo."

En su calidad de residente brasileño, el periodista uruguayo no quiso quedarse afuera de la semana marcada por la agenda política. Luego de la jornada electoral, Herrera mostró también a lo largo de la semana los encuentros con amigos en las playas de Pipa, donde reside desde principios de 2023, y difundió los contenidos de interés general que publica en You Tube.

El pasado domingo, Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales de Brasil con el 51,79% de los fotos frente a los 48,21% de Flávio Bolsonaro. De esta forma logró una remontada histórica después de la primera vuelta y aseguró su cuarto mandato presidencial.