Joven viral de “mal día para ser facho” explicó por qué se fue a Buenos Aires, condena insultos y agradece a Cosse

Las elecciones de 2024 en Uruguay dejaron varias imágenes virales, pero pocas tan comentadas como la de la joven que, en medio de los festejos por el triunfo de la fórmula integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, lanzó ante las cámaras una frase que rápidamente se transformó en meme, bandera política y fenómeno de redes: “Gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho”.

Aquel breve testimonio emitido por un móvil de Telemundo durante la noche del balotaje de noviembre de 2024, convirtió a la joven en un personaje viral involuntario. Su imagen circuló en redes, aparecieron remeras con la frase y durante semanas fue reconocida en la calle por simpatizantes frenteamplistas.

Sin embargo, un año y medio después, volvió a quedar en el centro de la conversación pública por un motivo completamente distinto: su mudanza a Buenos Aires. La noticia de que se había radicado en Argentina desató una ola de comentarios críticos, ironías y ataques en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron su decisión como una contradicción entre el entusiasmo con el que celebró el triunfo del Frente Amplio y su presente fuera del país.

En diálogo con El País, la joven rompió el silencio y aseguró que su mudanza “no tiene nada que ver con cuestiones políticas”. Tiene 28 años y contó que vive desde hace dos meses en Buenos Aires y que se dedica a la producción de moda, diseño de arte y gestión cultural, especialmente vinculada a espectáculos musicales.

“La industria musical y de la moda en Argentina es mucho más amplia y ofrece más oportunidades”, explicó. Según dijo, la decisión de emigrar estuvo también vinculada a factores personales y profesionales, y no a un desencanto con el gobierno electo en Uruguay.

"No fue que luego de haber votado lo que voté, me dije: "Ahora me siento incómoda y me mudo". No, sería una locura. No funciona así, la vida es mucho más compleja", comentó.

Sobre su actualidad en Buenos Aires, la joven viral comentó que está "contenta" con las posibilidades laborales que ha tenido en su rubro cultural, pero al mismo tiempo declaró: "Me estoy acomodando con cualquier persona que se va y recién se está instalando".

Respecto a su comentario en los festejos por el resultado del balotaje, reafirmó sus dichos y aseguró sentirse “orgullosa” de lo que expresó aquella noche electoral. “Creo totalmente en la democracia, Por algo dije ‘facho’ y no ‘de derecha’”, sostuvo, al tiempo que defendió su derecho a expresarse como ciudadana.

"No me considero una persona que pueda hablar de política con propiedad. No puedo hacer consideraciones profundas cuando mucha gente estudió el tema o se dedica a pleno. Yo me manifiesto según mis experiencias, como hacemos todos", dijo.

Joven que emigró a Argentina tras frase viral en las elecciones que el dieron el triunfo a Orsi. Foto: capturas de pantalla

La profesional de la moda nunca se dedicó a la militancia política, aunque su padre (hoy fallecido) sí fue muy activo, lo que seguramente transmitió en la familia.

"La violencia en las redes y a nivel sexual me parece demasiado", dijo y tomó medidas para resguardar su identidad

La joven también manifestó sorpresa por el nivel de violencia que recibió desde que trascendió su mudanza. Según relató, le llegaron insultos, mensajes misóginos y hasta amenazas de muerte a través de redes sociales.

“Más del 70% de los mensajes son agresiones”, afirmó. Entre otras cosas, dijo haber recibido ataques vinculados a su aspecto físico, su trabajo en el mundo de la moda e incluso comentarios de tono sexual y machista.

"Desde el anonimato mucha gente descarga un montón de odio. De la nada te dicen qué tenés que hacer, cómo hacerlo y te están insultando y te están amenazando de muerte", dijo.

Le llamó la atención la gran cantidad de personas que asumieron en tono insultante que era “prostituta” o integraba plataformas de contenido erótico. “No tengo nada en contra del trabajo sexual pero me pareció un gran prejuicio que se me asociara a eso”, dijo en cuanto en varias de sus producciones de moda apela a la piel y la sexualidad. “Es llamativo que la mayoría de los comentarios remetían a eso”, añadió.

A raíz de la ola de ataques, decidió bajar parte del contenido de sus redes y ocultar datos personales, principalmente por preocupación de su familia. De todos modos, aseguró que intenta no dejarse afectar por el odio virtual. “Entiendo cómo funcionan las redes”, señaló. "Por suerte lo tomo así porque a otras personas este nivel de violencia les puede afectar mucho. No está bueno lo que pasa más allá de entender que en la calle, en la vida real, nadie me ha dicho más que cosas lindas", dijo.

La joven asistió en mayo del año pasado al funeral de José Mujica, donde fue reconocida, saludada y felicitada por muchas personas por aquella intervención televisiva de noviembre de 2024, que a su juicio fue espóntanea, propia de su personalidad extrovertida.

El comentario de la joven a Telemundo en noviembre de 2024. Foto: Captura Canal 12.

El agradecimiento a Carolina Cosse que la respaldó en redes: "Una caricia al alma"

La repercusión del caso llegó en las últimas horas Carolina Cosse, quien salió públicamente en su defensa a través de X. “Lo único que falta: que pretendan decirle a la gente dónde tiene que vivir o cómo tiene que celebrar un triunfo electoral. ¡Basta de violencia!”, escribió la vicepresidenta.

La joven agradeció especialmente ese respaldo. “Fue una caricia al alma”, dijo sobre el mensaje de Cosse, a quien definió como una figura que admira.

Durante la entrevista también reflexionó sobre el fenómeno de exposición pública que le tocó vivir. Aseguró que nunca militó políticamente ni esperaba transformarse en un fenómeno viral, y consideró que todo ocurrió por una combinación de espontaneidad, contexto y redes sociales.

“Me salió natural. Creo que por eso se viralizó”, comentó.

Actualmente intenta adaptarse a la vida en Buenos Aires, una ciudad que describió como “más intensa y más violenta” que Montevideo, aunque al mismo tiempo más amplia en oportunidades para el mundo creativo y cultural en el que trabaja.

Como valoración del global episodio, la joven consideró su caso como “una cortina de humo”. “Pienso que están pasando cosas muy graves en el mundo y todo esto se puede usar como herramienta para tapar y acosar a personas sin otro fin que distraer a los asuntos más importantes”, dijo.