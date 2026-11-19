La separación de Marta Fort y el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo. Luego de que la hija del recordado Ricardo Fort atribuyera la ruptura a las supuestas inseguridades de su novio, el joven decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos. Lo hizo a través de una serie de audios enviados al programa Intrusos, de América TV, en los que reveló detalles hasta ahora desconocidos de la relación.

Ramírez, dedicado a la compraventa de automóviles en Uruguay, aseguró que fue él quien decidió poner fin al noviazgo, luego de seis meses en los que comenzó a sentirse incómodo por las diferencias económicas, los hábitos cotidianos y las exigencias que, según relató, implicaba mantener el vínculo a distancia.

"Hubo cosas del día a día, por cómo es Marta y por las cosas que le gusta hacer, que yo no me entendí con ella", expresó. El empresario explicó que viajaba prácticamente todas las semanas a Buenos Aires para encontrarse con su pareja, generalmente de jueves a domingo. Sin embargo, aseguró que Fort nunca mostró la misma disposición para trasladarse a Uruguay.

"El que estuvo siempre yendo fui yo. Yo estaba yendo cuatro veces por mes, capaz que de jueves a domingo, todas las semanas", relató.

Uno de los aspectos que más le molestaban era el elevado costo de las salidas que compartían. Según Ramírez, la joven elegía restaurantes exclusivos donde las cuentas podían alcanzar cifras que él consideraba excesivas.

"A ella le encanta salir todos los días a comer. Y las salidas a comer de Marta son a lugares lindos, y los lugares lindos salen de 500 a 1.000 dólares por comida", reveló.

Marta Fort y Juan Manuel Ramírez.

"Yo ya no disfruto esa comida, ¿entendés? Yo salgo a comer todos los días, no tengo problema, pero yo una comida de 100, 150 dólares ya la disfruto. Después, ya más me parece la estupidez más grande del mundo", agregó.

En ese sentido, marcó una diferencia fundamental entre sus realidades económicas. "A mí me cuesta hacer la plata. Me va bien, pero tengo que estar corriendo atrás de la plata. Yo no tengo la vida resuelta como ella", sostuvo.

De todos modos, aclaró que nunca sintió inseguridad por la fortuna de su expareja. "Yo la conocí, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga mucho más plata que yo", afirmó.

También rechazó la versión de que Fort se hacía cargo de los gastos de la pareja. "Marta se llena mucho la boca diciendo que ella paga todo, pero conmigo jamás pagó nada", aseguró. Según su testimonio, la única excepción se producía cuando compartían salidas con Marisa, la madrina de la mediática.

Juan Manuel Ramírez.

El alcohol y las diferencias de hábitos

Otro de los puntos más llamativos de su descargo estuvo relacionado con los hábitos nocturnos de Fort. Ramírez aseguró que la joven consume alcohol habitualmente y que ese estilo de vida resultaba incompatible con su rutina deportiva.

"Ella toma alcohol de lunes a lunes. Yo soy una persona superdeportista, no tomo alcohol, no salgo de joda, no me drogo. Me duermo a las 12 de la noche, me levanto a las siete de la mañana, hago doble turno de gimnasio, salgo a andar en bici 100 kilómetros, salgo a correr, hago crossfit", enumeró.

Según relató, durante sus visitas a Buenos Aires terminaba acostándose de madrugada y durmiendo muy pocas horas, algo que afectaba tanto su rendimiento físico como su actividad laboral.

"Si yo voy de jueves a domingo y tengo que salir al baile, tomar alcohol todos los días, dormirme a las cinco de la mañana y a las siete estar despierto, porque esa muchacha no duerme...", comentó.

Incluso contó que Fort podía proponerle entrenar después de una noche de fiesta. "No, Marta, no voy a entrenar", recordó haberle respondido.

Ramírez aseguró que regresaba a Uruguay completamente agotado y necesitaba varios días para recuperarse. Cuando finalmente lograba retomar su ritmo de trabajo, ya llegaba el momento de volver a viajar a Buenos Aires.

"Llegó un momento que yo no lo pude sostener más", confesó.

"Ella quería ir a cenar a lugares donde un plato te sale mil dólares, a mi me va bien pero la plata me cuesta, yo entreno, no salgo de joda y ella toma alcohol de lunes a lunes. Nos acostábamos a las 5 de la mañana y a las 7 te despertaba para entenar"

Juan Martin, el ex de… pic.twitter.com/Qm061CeVvG — emi (@eeemiliano) November 19, 2026

Por qué no quiso presentarla a su familia

El empresario también se refirió a otro de los puntos de conflicto: la posibilidad de que Fort viajara a Uruguay para conocer a su entorno familiar.

Según su versión, la joven nunca estuvo disponible para realizar ese viaje debido a sus compromisos profesionales. Además, reconoció que no estaba convencido de dar ese paso porque ya tenía dudas sobre el futuro de la relación.

"No quería presentarla a mi familia porque sabía que no tenía futuro con ella", expresó. En Intrusos, los panelistas debatieron sobre las diferencias entre ambas versiones y coincidieron en que los estilos de vida de los jóvenes parecían difíciles de conciliar.

El programa también introdujo un nuevo elemento en la historia: la posible reconciliación de Ramírez con una expareja uruguaya llamada Maite.

Según la información manejada por el ciclo argentino, el empresario habría retomado ese vínculo, aunque no quedó confirmado en qué momento se produjo el acercamiento.

La situación alimentó las especulaciones sobre una eventual superposición de relaciones, una posibilidad planteada por los panelistas pero que no fue acreditada.

Mientras Fort había sugerido que su exposición pública y su posición económica resultaban difíciles de sobrellevar para su novio, Ramírez insistió en que la verdadera razón de la separación fue otra: no estaba dispuesto a sacrificar su trabajo, sus hábitos y su tranquilidad para sostener una relación que, según su percepción, ya no tenía futuro.