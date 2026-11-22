Florencia de la V pidió unos segundos de su programa para anunciar al público que el 31 de enero de 2027 sería la última emisión de su ciclo Los profesionales con Flor (elnueve). “Hoy, cuando me junté con la gente del canal, me comunicaron que el 31 de enero terminan Los profesionales, así que es una triste noticia para todos nosotros”, comenzó.

“Vamos a estar acá hasta el 31 de enero. Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal y qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13.30 a 15.30 horas. Así que bueno, simplemente es eso”, afirmó la conductora, quien dio a entender que le aseguran su continuidad en algún otro proyecto televisivo que genere la emisora.

Flor de la V anunció el fin de su programa Y LOS PANELISTAS SE ENTERARON EN ESE MOMENTO: “Ay perdón no sabía. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo”. https://t.co/qVkdXpPpEw — Real Time (@RealTimeRating) November 20, 2026

Sin embargo, ninguno de sus panelistas había sido notificado previamente sobre aquella decisión, lo que hizo que los tomara a todos desprevenidos. “Nosotros nos estamos enterando ahora, no sabíamos nada”, aseguraron al unísono muy angustiados. Fue entonces que Flor de la V se disculpó: “Yo pensé que habían hablado y que les habían dicho. Ay, perdón. Me están mirando porque yo hablé con mi productora y pensé que también había hablado con ustedes”.

Florencia de la V. Foto: Captura de Instagram @flordelave.

Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales donde decenas de personas repudiaron su actitud, ya que si bien quiso protestar públicamente sobre lo ocurrido, terminó por afectar a todo el panel, que a diferencia de ella no tendría contratos fijos y de larga duración. “Espantoso lo que pasó”; “¡Qué basura! Además de eso les refriega en la cara que ella va a cobrar igual todo el 2027″ y “Raro que no hables antes con tus compañeros de trabajo. Bueno, ella es diva. Le está haciendo lo mismo que le pasó a ella”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto en X.

Las medidas llegan luego de que se anunciara que Grupo Octubre compró el 100% de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi TV. De esta forma, se buscaría para el año entrante cambiar por completo la programación, principalmente si se suman figuras referentes del chimento argentino como Ángel de Brito.

La Nación GDA