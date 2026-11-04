Flor de la V se quebró en vivo tras ataque a mujeres trans: “Todos los días tengo que defender mi existir”

La actriz y conductora argentina Florencia de la V protagonizó un emotivo testimonio luego del violento ataque sufrido por un grupo de trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires. El episodio, atribuido a un grupo de ciclistas, generó indignación y volvió a poner en discusión la discriminación y la violencia que enfrenta la comunidad LGBTQ+.

Durante una entrevista en el programa Infobae a las 9, la artista se mostró profundamente afectada por lo sucedido y realizó un descargo en el que combinó su experiencia personal con una fuerte denuncia sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas mujeres trans.

“Me canso de pelear, de estar defendiendo mi existir. Todos los días me tengo que poner una armadura y decir: 'Yo soy esto'. Tengo que salir a defender mi identidad”, expresó, visiblemente emocionada.

La conductora, que lleva tres décadas de trayectoria en el espectáculo argentino, reconoció que su realidad es muy diferente a la de otras integrantes del colectivo.

“Lo digo desde mi privilegio, que tengo una cama caliente, tengo un marido, un trabajo, tengo una profesión. ¿Qué les queda a estas chicas que no tienen nada? Fueron echadas de sus hogares, de los colegios, discriminadas en los trabajos, violentadas a nivel social y expulsadas de absolutamente todo”, reflexionó.

Luego cuestionó especialmente la actitud de quienes participaron de la agresión y difundieron imágenes del episodio.

“¿Eso los divierte? ¿Ellos lo suben y creen que es una hazaña? ¿Perseguir a gente extremadamente vulnerada? ¿Eso es una marca de época? ¿Eso votaron? ¿Votaron el odio?”, se preguntó.

Y cerró ese tramo de su testimonio con una de las frases más contundentes de la entrevista: “Nunca creí que a los 50 años iba a vivir en una sociedad donde tenga que pedir permiso para existir”.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo, a pocos días de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, prevista para el sábado 7 de noviembre en Buenos Aires.

Según relató Florencia de la V, un grupo de aproximadamente 50 personas se habría apartado de una concentración de ciclistas para perseguir y agredir a las trabajadoras sexuales trans que se encontraban en la zona.

La conductora aseguró que, cuando las mujeres intentaron defenderse, los agresores regresaron con distintos objetos para continuar el ataque.

“Se fueron y volvieron con palos, volvieron con los conos, con piedras y ahí comenzó la agresión mucho más grande”, afirmó, de acuerdo con los testimonios que recibió de compañeras del colectivo.

De la V aseguró que inicialmente le costó creer lo ocurrido. “Cuando escuché del tema tuve que volver a leer porque dije: 'No, esto no. Acá hay una fake news'. Salir a cazar travestis”, recordó.

Para la artista, el episodio refleja las consecuencias de una discriminación que se ha naturalizado en distintos ámbitos de la sociedad.

“Si naturalizamos la violencia hacia una persona trans por su identidad, simplemente por existir, y hacemos de la discriminación un show mediático, público, y hacemos de la crueldad una opinión, no nos puede sorprender que salgan a golpear y a cazar travestis en Palermo”, advirtió.

Florencia de la V también cuestionó la falta de respuestas inmediatas de dirigentes políticos frente a la agresión.

“Me espanta el silencio de los políticos y lo tardío de muchas expresiones”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el episodio adquirió mayor repercusión después de que la cantante Lali Espósito se pronunciara públicamente.

“¿No debería ser esto una causa donde no exista un partido político? Si no son capaces de hacerlo, deberían replantearse qué hacen en ese lugar, qué hacen ocupando una banca”, reclamó.

La conductora recordó además que, pese a los avances legislativos en materia de identidad de género y acceso al empleo, muchas personas trans continúan enfrentando enormes dificultades para conseguir trabajo, estudiar y desarrollar una vida digna.