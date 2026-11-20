La separación de Marta Fort y el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo, esta vez con la palabra de una tercera protagonista. Se trata de Maite Fachola, entrenadora personal uruguaya y expareja de Ramírez, quien fue señalada como posible responsable de la ruptura sentimental.

La joven de 25 años decidió romper el silencio en Intrusos, de América TV, donde negó categóricamente haber mantenido una relación paralela con el empresario y respondió con dureza a las insinuaciones de la hija del recordado Ricardo Fort.

"China Suárez hay una sola y está en Argentina. Yo no soy ninguna China Suárez", comenzó diciendo Fachola, en referencia a las comparaciones que surgieron en redes sociales a partir de las versiones sobre una presunta infidelidad.

"Yo nunca robé un marido", añadió, antes de aclarar que su relación con Ramírez había terminado antes de que el empresario comenzara su romance con Fort. "Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo. Yo no soy tercera de nada, tengo amor propio y nunca estaría con un hombre que tiene novia, y menos si es mi ex", aseguró.

Fachola explicó que mantuvo una relación de aproximadamente un año y medio con Ramírez, durante la cual prácticamente convivieron. La separación se produjo poco antes de que el empresario viajara a Estados Unidos, donde comenzó su historia sentimental con Fort.

"A mí no me dejó. Lo nuestro fue de mutuo acuerdo. Estábamos teniendo una relación conflictiva y hablamos de que no podíamos seguir porque no nos estábamos llevando bien", relató.

"Son millonarias, son exitosas, pero te pueden dejar igual"

El momento más picante de la entrevista llegó cuando Fachola cuestionó la reacción pública de Marta Fort ante la ruptura.

"Si a vos te dejan, tenés que admitirlo. No tenés que salir a buscar ni nombrar a ninguna ex. Te dejaron y punto", expresó.

La entrenadora consideró que la influencer debía aceptar el final de la relación sin involucrar a otras personas y lanzó una frase que generó repercusión en el programa: "Son millonarias, son exitosas, pero te pueden dejar igual. Hay que ser conscientes".

Cuando los panelistas le preguntaron si sentía que Ramírez había disfrutado especialmente de la exposición mediática que le proporcionaba su noviazgo con Fort, Fachola fue todavía más contundente.

"No me voy a poner a comparar con Marta. Está todo bien con ella, pero lo único que tiene más que yo es plata. Después no tengo nada que envidiarle a Marta, la verdad. Sobre todo la autoestima", disparó.

Y agregó: "Yo no saldría a matar a nadie solamente porque me dejaron o porque terminé con alguien. Tengo mi nombre y soy exitosa por lo mío, que es entrenar personas. Si alguien me deja, suelto y listo".

La defensa del empresario uruguayo

Durante la entrevista, Fachola también salió en defensa de Ramírez, quien había asegurado anteriormente que su relación con Fort se había vuelto incómoda por las diferencias de estilo de vida y los gastos que implicaban sus frecuentes viajes a Buenos Aires.

"Juan Manuel es una persona supersencilla. Su familia es supersencilla. Somos personas que trabajamos y nos buscamos lo nuestro", expresó.

Según contó, durante su noviazgo ambos compartían una vida alejada de los lujos y disfrutaban de actividades cotidianas.

"Nosotros como pareja éramos un equipo porque él tenía su negocio y yo el mío. Disfrutábamos las cosas más sencillas. Obviamente se metió en un mundo que capaz no era para él y es totalmente válido", reflexionó.

También rechazó que el empresario hubiera buscado aprovecharse de la popularidad de Fort. Ante los comentarios sobre las imágenes en las que aparecía cargando la cartera de su entonces novia, Fachola respondió: "No le llevaba la cartera por salir en los medios, sino porque él es caballero. También me lo hacía a mí".

Maite Fachola y Juan Manuel Ramírez.

Una revelación sobre otro exnovio de Marta Fort

En otro pasaje de la entrevista, la entrenadora sorprendió al revelar un episodio que, según su versión, involucró a otro exnovio de Marta Fort.

Fachola aseguró que un hombre que había mantenido una relación con la influencer comenzó a seguirla en Instagram y que Fort reaccionó escribiéndole para cuestionar ese acercamiento.

"Cuando el ex de ella me siguió en Instagram, ella fue a escribirle: 'Ay, ridículo, te gusta la ex de él'. O sea, tenés novio. ¿Cómo es eso?", relató.

La uruguaya utilizó ese episodio para cuestionar las actitudes de Fort y sostuvo que no corresponde involucrar a exparejas en conflictos sentimentales.

Finalmente, desafió a la influencer a presentar pruebas si considera que existió una infidelidad.

"Si sabés algo, decilo y listo. Si sos tan segura de vos y de lo que estás diciendo, mostrás las fotos, mostrás las capturas y se terminó", expresó.

Fachola aseguró que conserva un gran cariño por Ramírez y su familia, aunque descartó continuar enamorada de él o haber retomado la relación.

"No estoy enamorada. Lo quiero un montón y sé que él a mí también. Hubo un cariño, hubo familia", manifestó.

La intervención de la entrenadora agrega un nuevo capítulo al escandaloso final del noviazgo entre Fort y Ramírez, que duró unos cinco meses y terminó entre reproches públicos, versiones contrapuestas y acusaciones cruzadas.

