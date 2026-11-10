Flor Torrente habló del problema de salud que descubrió y su dramática reacción: “Me voy a morir mañana”

La actriz e influencer argentina Florencia Torrente atraviesa un delicado momento de salud. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, contó que, al hacerse los chequeos anuales, el médico le dijo que tenía placas en las carótidas y los niveles de colesterol mucho más altos de lo deseado.

"Lo único que pensé fue: ‘Me voy a morir mañana’”, admitió en el video que tiene más de 148 mil reproducciones. Si bien su primera reacción fue de pura angustia, preocupación y llanto, rápidamente se puso en acción. La hija de Araceli González contó detalles del tratamiento que debe realizar de por vida e hizo una profunda reflexión sobre la importancia de realizarse chequeos médicos.

“Yo aquí, la que heredó colesterol. Como todos los años, me hago chequeos anuales y este no podía ser la excepción. Estoy haciéndome la ecografía de carótida y el médico me dice: ‘¿Cuántos años tenés? Tenés placas en la carótida’.

Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental, psicológico, terapia, lo único que pensó fue: ‘Me iba a morir mañana’”, expresó Torrente en un video que publicó en Instagram. “Yo ahora me hago la graciosa, lo cuento gracioso, pero en realidad no fue nada gracioso. Salí de ahí, me puse a llorar”, admitió.

Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su cardiólogo, quien le explicó que tenía el colesterol “por las nubes” y que, para que los niveles bajaran y las placas desaparecieran, iba a tener que tomar una pastilla “de por vida”. Asimismo, le explicó que no había nada que ella pudiera hacer, puesto que se trata de algo hereditario.

“Si bien no me copaba nada tener que tomar una pastilla, dije: ‘Okay, bueno, puede desaparecer’”, contó, pero el tratamiento inicial no funcionó. “Pasan dos meses y empecé a sentirme pésimo. Me dolían los músculos, las articulaciones. Me bajaba la presión, no podía hacer nada, no podía salir de mi casa. Tuve que bajar el nivel de trabajo y calmarme”, explicó. Frente a esta situación, la hicieron dejar esa medicación y una semana después empezó a sentirse mejor. Ahora, comienza un nuevo tratamiento con una nueva medicación a la espera de ver cómo reacciona su cuerpo.

Flor Torrente. Foto: Archivo.

A partir de esta situación que atravesó, Torrente compartió una reflexión personal. “Hágase chequeos todos los años. Denle b*** a su cuerpo y, si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”, expresó sobre lo acontecido en su vida durante este último mes. “Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tómense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos. Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir”, cerró.

Además de este delicado momento de salud, hace dos meses la actriz anunció el cierre de su marca de ropa, carteras y accesorios que fundó con su amiga, la diseñadora Agustina Bruzón, hace más de una década. “Esto no es algo fácil para contarles, pero queremos decirles que después de 13 años, de muchos años compartidos y de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, expresó Torrente y extendió su agradecimiento a todas las personas que confiaron en su emprendimiento y las ayudaron a crecer.

La Nación/GDA