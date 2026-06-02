"Estamos revinculándonos como familia": Araceli González habló de su reconciliación con Adrián Suar

La relación entre Araceli González y Adrián Suar fue una de las más mediáticas del espectáculo argentino durante los años 90. Se conocieron mientras trabajaban en La banda del Golden Rocket y comenzaron un romance que rápidamente traspasó la pantalla. Se casaron en 1997 y al año siguiente tuvieron a su hijo, Tomás "Toto" Kirzner, quien es parte del streaming Olga.

Aunque durante varios años fueron considerados una de las parejas más sólidas de la televisión argentina, en 2002 terminaron su relación. Y tras la separación, ambos reconstruyeron sus vidas personales, aunque la relación entre ellos atravesó períodos de distancia y algunos desacuerdos que ocasionalmente se convirtieron en tendencia. Reclamos económicos y comentarios virales sirvieron para que los programas de chimentos hablaran de la mala relación entre ambos.

Por eso, sorprendió que durante la función de prensa de Sottovoce, la obra protagonizada por Suar en el Teatro El Nacional de Buenos Aires, haya aparecido Araceli González entre los invitados. Además, la actriz sorprendió al revelar un acercamiento con el actor, y padre de su hijo, después de años de tensiones, enfrentamientos judiciales y distancia.

Araceli González en el programa de Mirtha Legrand. Foto: Captura. Foto: Captura de YouTube @eltrece.

"Por suerte, estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”, aseguró la actriz cuando los medios le preguntaron cómo están hoy las cosas entre ellos.

Y sumó: “Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo. Lo di; creo que es el trabajo de muchos años. No es que uno de golpe hace las cosas, las hace después de trabajar mucho en uno. Uno se va apartando con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo”.

Uno de los momentos clave de esta nueva etapa entre ambos artistas habría ocurrido durante un encuentro familiar que compartió con Suar y su hijo. “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante, y ahí nos invitó a venir a todos”, expresó al señalar cuál habría sido el puntapié de la invitación al estreno teatral.

La Nación/GDA