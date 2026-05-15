El incómodo momento en un programa que presentó a un invitado para hablar de Ovnis: "Yo soy urólogo, no ufólogo"

Las fotos, videos y documentos desarchivados por el Gobierno de los Estados Unidos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), comúnmente conocidos como ovnis, llamaron la atención de millones de personas en todo el mundo. Es por eso que, desde el programa argentino Y qué de Vorterix, decidieron ponerse en contacto con un ufólogo para tratar de comprender más sobre el tema.

Según la Real Academia Española, se conoce como ufología al “estudio de los ovnis”. Mientras que la urología, según la misma institución lingüística, es “la rama de la medicina que se ocupa de estudiar el aparato urinario”. Sin embargo, al escribirse tan parecido, esto trajo una confusión a los productores del ciclo radial y de streaming.

“Bueno, tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens", comenzó por preguntar Guille Aquino, conductor del programa, mientras aparecía por videollamada un hombre desde un consultorio, quien, con un poco de vergüenza, respondió: "Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo".

Rápidamente, todo el panel de Vorterix estalló en risas, aunque se sintieron culpables de que el médico haya sido convocado. Para tratar de ponerle un poco de humor a la situación, le consultaron: "¿Crees que existe vida en otros planetas?". Al seguir el juego, el médico dijo: "Yo, no. Pero bueno, no sé... puede llegar a existir".

Foto difundida por el gobierno de Estados Unidos de un objeto volador no identificado (OVNI). Foto: Departamento de Estado de EE.UU.

El desopilante momento se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios dejaron comentarios divididos entre quienes entendieron la equivocación de la producción y otros que se mostraron molestos por la situación incómoda que debió vivir el profesional: "No sé si es más triste que se hayan equivocado así, o lo que es más probable es que se hayan querido hacer los graciosos para pegar un clip viral... la verdad que lo segundo es más triste"; "Aprovéchenlo para hablar de salud masculina"; "Harta de la era de la boludez. Harta de que ser un ignorante de risa a todos" y "Y bueno, aprovechen y pregúntele sobre el chequeo de la próstata total ya está comunicado".

La Nación GDA