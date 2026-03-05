El actor uruguayo que protagonizará un megamusical en calle Corrientes y qué figuras argentinas lo acompañarán

Entre teatro, streaming y giras, un humorista uruguayo atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera en Argentina. Con pasado en Videomatch y un presente que combina comedias y proyectos teatrales masivos, ahora sumará un nuevo desafío: será parte de un ambicioso musical que promete convertirse en uno de los grandes fenómenos teatrales de 2026 en calle Corrientes.

Se trata de Sebastián Almada, que en los últimos días había generado expectativa en sus redes sociales con un misterioso anuncio. “Mañana anuncio relindo”, escribió en una historia, despertando la curiosidad de sus seguidores. La intriga se resolvió con un video en el que se lo ve caracterizado como el Abuelo Joe, el personaje que interpretará en Charlie y la fábrica de chocolate.

De esta manera, el uruguayo se suma al elenco de la superproducción que llegará el 4 de junio al Teatro Gran Rex y que cuenta con producción de Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg, responsables de éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock.

En un segundo video publicado en sus redes, Almada celebró la noticia y adelantó algunos detalles del proyecto. “Estoy feliz de poder compartir esto al fin. Estrenamos el 4 de junio en el Gran Rex con un elencazo y una producción increíble. Ya hay 36 funciones a la venta y se vienen vendiendo increíblemente”, contó.

El protagonista del musical será el actor y humorista Agustín 'Soy Rada' Aristarán, que interpretará al excéntrico Willy Wonka. El elenco de padres lo completan figuras conocidas de la escena argentina como Mery del Cerro, Dolores Ocampo, Denise Cotton, Sebastián Holz y Marcelo Albamonte.

La producción promete una puesta de gran escala que combinará música en vivo, coreografías y un despliegue escénico espectacular para recrear el universo del famoso chocolatero y la aventura de Charlie Bucket y los niños que encuentran los billetes dorados.

El anuncio generó una catarata de felicitaciones en redes sociales. El propio Soy Rada celebró la incorporación del uruguayo con entusiasmo: “¡Pero la gran siete, esto es una maravilla! ¡Bienvenido Seba!”, escribió. También reaccionaron José María Listorti, Julieta Poggio y Pedro Alfonso, con quienes Almada comparte el exitoso Corto-Circuito en Carlos Paz.

Sebastián Almada junto a Pedro Alfonso y Julieta Poggio en la obra "Corto-Circuito".

Fue precisamente por su desempeño en esa exitosa comedia que recientemente fue nominado a Mejor actor de reparto en los Premios Carlos 2026. El galardón finalmente fue a parar a manos de Roly Serrano, por su papel en Suspendan la boda, la magia continúa.

Con una carrera consolidada en televisión, streaming y teatro, Almada suma ahora un nuevo desafío en la avenida Corrientes. Y lo hace en una de las producciones más ambiciosas del teatro musical argentino, que buscará conquistar al público familiar durante el invierno de 2026.