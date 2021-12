La discusión de Sergio Gorzy con "psicólogo" sobre cánticos de Peñarol: "Sacalo del aire"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cánticos de hinchada que fueron entonados por Agustín "Canario" Álvarez y otros futbolistas de Peñarol son tema de debate en las redes, en los medios y en Fiscalía, adonde este lunes concurren a declarar los deportistas y el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio.

En ¿Usted qué opina? (Sport 890) se abordó ampliamente el tema con opiniones de los oyentes y de los periodistas Sergio Gorzy, Nelson "Bambino" Etchegoyen y Sebastián Giovanelli.

El punto de mayor tensión en el programa de este lunes fue cuando un oyente de nombre Germán y de profesión "psicólogo" se comunicó con el programa y mostró su preocupación por el video que se hizo viral del deportista entonando el cántico con la frase "cuando matamos a una gallina".

"Con otro colega miramos los videos. Sin decir todo lo que se genera de violencia, lo que se resalta es la cara de felicidad con la que el botija cantaba eso", dijo el oyente y llamó a que la Fiscalía le haga un test psicológico a Álvarez.

Desde estudios, Gorzy rechazó este argumento. "La cara de felicidad era porque salió campeón. Estaba cantando una canción sin entender", dijo y luego pidió cortar la comunicación con el oyente. "Sacamelo del aire porque no estoy para discutir con psicólogos. Que me traiga el título y después charlamos. Y que me diga de qué cuadro es. El problema es ese, cuando la gente opina con la camiseta y dice estupideces. Se expone a decir estupideces", añadió.

"El pibe estaba cantando una canción de fútbol, que tiene una frase que es inconveniente. Él debería evitarla", dijo Gorzy. Luego contó anécdotas vinculadas a su condición de hincha y socio de Peñarol.

En la final de la Copa Libertadores, Gorzy fue grabado en la tribuna cantando una tema de la hinchada, pero en la parte más polémica ("no somos como los putos de Nacional") hizo silencio. "Me di cuenta y no la canté", dijo.

"Lo que quiero decir es que entiendo cuando te podés comer un garrón. En este caso, está mal la canción. Es horrible la canción. Ahora, decir que tenía cara de felicidad y creer que Álvarez Martínez después iba a salir a disparar por la calle, no. Son dos temas diferentes", aseguró.

"Me encanta que llamen y digan 'soy psicólogo'... mirá vos. Yo soy ingeniero mecánico. Andá... Hay que ser atrevido. Llamar con la camiseta puesta y dar manija. Encima autotitularse. Ni Sendic se animó a tanto", agregó Gorzy antes de mandar la tanda.