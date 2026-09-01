Damián Herrera se abrió y mostró el lado triste de su vida en Brasil: “Estar en la playa no es todo felicidad”

Radicado desde hace más de tres años en Pipa, Brasil, Damián Herrera encontró allí un lugar donde combinar varias de sus pasiones: la playa, el buen clima, el fútbol y una vida con otros ritmos. Sin embargo, vivir lejos de Uruguay también tiene un costo y el periodista deportivo decidió mostrar esa otra cara de su experiencia en el exterior.

Bajo el título “Atravesar un día triste en la playa”, el exintegrante de Canal 12 y Fox Sports compartió un video en el que habló con sinceridad de la nostalgia que sintió por no poder acompañar a su abuela, Ramona “Mima” Fernández, en su cumpleaños número 91.

“Es un día triste porque quiero estar ahí, quiero estar con ella”, confesó Herrera mientras caminaba por la playa brasileña. Su familia se había reunido en Uruguay al mediodía para celebrar el cumpleaños y compartir la torta, mientras él seguía el festejo a miles de kilómetros de distancia.

Herrera contó que poco antes había realizado una videollamada con sus abuelos y que intentó contener la emoción para no preocuparlos. “Trato de hablar poco, realmente, y lo necesario, porque si no uno se pone mal, triste”, explicó.

La distancia tiene un peso particular para el comunicador debido al lugar que sus abuelos ocupan en su historia. Herrera recordó que fueron fundamentales en su crianza y también en el nacimiento de su pasión por el deporte.

“Son los que me criaron. Mi vida ha sido desde muy niño con ellos”, expresó. También recordó que su abuelo lo llevaba a los entrenamientos en moto incluso en días de frío y que su abuela siempre fue muy futbolera: él es hincha de Fénix y “Mima”, de Bella Vista.

Damián Herrera.

Aunque reconoce que mudarse a Brasil fue una decisión personal y un privilegio, Herrera reflexionó sobre las renuncias que acompañan cualquier elección importante. “Elegir es renunciar”, señaló al referirse a esos momentos familiares que no puede compartir debido a la distancia.

El periodista, que continúa vinculado a la comunicación mediante sus canales de YouTube y colaboraciones con distintos medios, también quiso alejarse de una imagen idealizada de su vida en Pipa.

“Vivir en la playa y en Brasil no quiere decir que todo está bien y todo el tiempo estás de buen humor”, aseguró. Y añadió una reflexión: “No se puede estar feliz todo el día. No es constante la felicidad”.

Herrera aseguró que encontró mucha tranquilidad en su nueva vida y que esa sensación es, para él, una de las formas más cercanas a la felicidad. Pero eso no elimina la nostalgia ni los días difíciles.

“También se puede y yo hasta creo que se debe estar triste, transitar por ese estado”, expresó.

La caminata terminó regalándole algunas coincidencias. Mientras grababa se encontró casualmente con compatriotas que también viven en Pipa y uno de ellos terminó poniendo en palabras una sensación compartida por quienes emigran: estar lejos significa no poder acompañar a los seres queridos tanto en los buenos como en los malos momentos.