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Celso Cuadro al volante de un ómnibus: por qué el periodista de "Telemundo" precisa la libreta profesional

El corresponsal de Maldonado de Telemundo realizó durante una semana prácticas para obtener la categoría de ómnibus y aprobó el examen práctico.

El País
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07/09/2026, 11:12
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Celso Cuadro.
Foto: Tik Tok @academiafranco4

El periodista Celso Cuadro, corresponsal de Maldonado para el informativo Telemundo de Canal 12, sorprendió al aparecer al volante de un ómnibus. El cambio de vehículo no responde a un nuevo trabajo: el corresponsal realizó una capacitación para obtener la categoría de ómnibus en su libreta de conducir, como parte de un proyecto personal.

Durante una semana, Cuadro realizó prácticas junto a una academia, donde se preparó para la prueba de manejo. Finalmente, aprobó el examen práctico, según informó la propia academia a través de sus redes sociales.

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La experiencia le permitió familiarizarse con vehículos de mayor porte y con las exigencias que implica conducir un ómnibus en la vía pública. En ese sentido, el periodista destacó tanto el estado de los vehículos como la preparación recibida durante el proceso.

Celso Cuadro. Foto: Ricardo Figueredo.
Celso Cuadro. Foto: Archivo.

“Uno acá tiene que ser profesional porque va a andar en la calle, va a andar con gente, y eso es lo más importante, hay que aprender bien y tener las bases bien”, señaló Cuadro durante la capacitación.

@academiafranco4

Aprobado el examen práctico Celso felicitaciones gracias por preferirnos

♬ sonido original - academiafranco4

El periodista aclaró, además, que la obtención de esta categoría no significa que vaya a dejar el periodismo ni que tenga previsto comenzar a trabajar como chofer de ómnibus. La nueva habilitación está vinculada a otro proyecto que está desarrollando fuera de la televisión.

Desde la academia celebraron el resultado en TikTok con un mensaje dirigido al periodista: “Aprobado el examen práctico, felicitaciones Celso”. La publicación destacó el logro de Cuadro y agradeció que haya elegido a la institución para realizar su preparación.

Así, el periodista que habitualmente se ve recorriendo Maldonado con un micrófono en mano cambió por unos días las calles y las coberturas por una tarea bastante diferente: aprender a manejar un ómnibus y superar el examen que le permitió sumar una nueva categoría a su libreta de conducir.

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