Canal 4 no adaptará el formato "Top Chef"; prepara otro proyecto para fines de año

Canal 4 no realizará una versión uruguaya de Top Chef, según confiaron fuentes oficiales a TV Show. Más temprano, se había informado por error sobre esta eventual apuesta vinculada a la gastronomía para el último tramo del año, pero en realidad, el canal trabaja en un abanico de proyectos sin definición concreta por el momento.

La confusión surgió por el proyecto de acondicimiento de un nuevo estudio en las instalaciones de Canal 4, pero los informantes añadieron que no tiene relación con el formato internacional mencionado por TV Show.

En los últimos años, Canal 4 apostó un formato gastronómico como Bake Off, que el año pasado se convirtió en uno de los programas de mayor repercusión de la señal. Para este año, se adaptará una versión local de Escape perfecto, con la conducción de Sergio Gorzy y Leticia Fernández.