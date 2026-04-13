Britney Spears se internó en rehabilitación: la última caída de la popstar y por qué tomó esta decisión

Britney Spears se internó en un centro de rehabilitación tras ser arrestada el mes pasado bajo sospecha de conducir alcoholizada, informaron el domingo varios medios estadounidenses.

La cantante, de 44 años, fue detenida a comienzos de marzo en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Fue puesta en libertad poco después. En ese momento un representante de Spears calificó el incidente de "totalmente inexcusable" y afirmó que la artista tomaría "las medidas adecuadas" y cumpliría con la ley, según el sitio de entretenimiento Deadline.

El domingo, varios medios estadounidenses informaron que Spears se había internado voluntariamente en un centro de tratamiento. No estaba claro cuándo ingresó.

Según el diario Los Ángeles Times, la artista tiene una cita ante la justicia el 4 de mayo a raíz del arresto.

En sus memorias de 2023 Spears insistió en que nunca consumió drogas duras ni tuvo problemas con el alcohol, pero admitió que tomaba el medicamento Adderall para el Trastorno por déficit de atención (TDAH).

La historia de Britney, entre la tutela y los tropiezos

Spears alcanzó un éxito musical global a fines de los 1990 con éxitos como "Baby One More Time" y "Oops!... I Did It Again", y sufrió el acecho de tabloides y paparazzi en el auge de su carrera.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para acabar la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo público generado por el movimiento "Liberen a Britney" (Free Britney).

Tras el fallo judicial a su favor, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

En los últimos años se ha apartado de la música y ha declarado que no piensa volver a la industria.

Su cuenta de Instagram fue desactivada.

AFP