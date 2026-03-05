Arrestan a Britney Spears en California y desaparece su cuenta de Instagram: qué es lo que se sabe hasta ahora

La cantante y estrella pop Britney Spears fue arrestada el miércoles de noche en el condado de Ventura, en California, y liberada horas después, informó TMZ y confirmó CNN. Según el primer medio, la artista fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol.

El informe al que accedió CNN refleja que Britney fue interceptada por la Patrulla de Carreteras de California sobre las 21.30, fichada en la mitad de la madrugada y liberada cerca del amanecer. Su vehículo fue retenido y remolcado. Se desconoce si viajaba con más personas.

Hasta ahora, el entorno de la cantante no ha respondido a los pedidos de declaraciones. Britney deberá declarar ante un tribunal el próximo 4 de mayo.

Sin embargo, apenas se conoció la noticia, un detalle llamó la atención: la cuenta de Instagram de Britney desapareció y ya no se la puede encontrar en las redes sociales.

En 2007, la intérprete de "Oops... I Did It Again" había sido arrestada luego de protagonizar un choque y darse a la fuga. El hecho no pasó a mayores ya que finalmente se hizo cargo de los gastos por los daños ocasionados.

Britney Spears vive una época muy particular de su vida desde que consiguió liberarse de la tutela legal y económica que, durante 13 años, la mantuvo bajo el estricto control de su padre y le impidió obrar con independencia en todos los aspectos de su vida.

Alejada de la industria musical a la que, según ha declarado, planea no volver nunca, lo poco que se sabe de ella es a través de sus publicaciones en Instagram, en las que suele aparecer bailando y mediante las que deja mensajes que a menudo entretienen y a menudo preocupan a sus fanáticos. Ahora, esa vía de comunicación fue deshabilitada y se esperan novedades formales sobre la princesa del pop.