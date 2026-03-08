El difícil camino de Britney Spears para volverse a levantar un nuevo suceso desafortunado

Julia Jacobs, The New York Times

Los más de cuatro años desde que un juez puso fin a la tutela legal que durante tanto tiempo controló la vida de Britney Spears, la cantante ha pasado por las etapas típicas de una diva pop querida cuya carrera como intérprete ya quedó atrás.

Publicó unas memorias sobre su camino hacia la autonomía, que ahora están siendo adaptadas al cine. Sus mayores éxitos se convirtieron en un musical de Broadway. Y el mes pasado se reveló que había vendido su catálogo musical.

Pero en el trasfondo han persistido preocupaciones entre los fans y personas cercanas por su comportamiento errático, incluidos los frenéticos videos de baile que sigue publicando en Instagram y fotografías en las que se la ve desaliñada. Algunos observadores se preguntan si Spears, después de luchar con éxito para liberarse de la tutela de 13 años, ahora necesita más orientación.

Esas preocupaciones llegaron a un punto crítico la semana pasada cuando Spears fue detenida en una autopista de California y arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas; fue liberada. Sus representantes, incluido su mánager Cade Hudson, difundieron un comunicado en el que calificaron su comportamiento de “completamente inexcusable” y afirmaron que sus seres queridos organizarían un “plan largamente necesario” para mejorar su bienestar.

“Con suerte, este puede ser el primer paso de un cambio largamente postergado que necesita ocurrir en la vida de Britney”, decía el comunicado.

En sus memorias de 2023, La mujer que soy, Spears cuestionó la idea de que tuviera un problema persistente de abuso de sustancias, diciendo que su consumo de alcohol nunca estuvo “fuera de control”. Afirmó que en el pasado su “droga de elección” había sido el Adderall, que se receta para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

No está claro exactamente quién ayudará a organizar un plan de cuidado para Spears, quien tiene 44 años.

Acusó a su padre, Jamie Spears, de mantener una tutela “abusiva” que controlaba su vida personal y sus finanzas. Se quejó de su madre, Lynne Spears y de sus hermanos. Su último esposo, Sam Asghari, solicitó el divorcio en 2023. Y Mathew Rosengart, el abogado de alto perfil que lideró el esfuerzo para terminar con la tutela, ya no la representa, señalando en 2024 que “su deseo de libertad está verdaderamente completo”.

Si Spears es acusada y condenada por un delito, los posibles castigos incluyen tiempo en prisión y un programa de libertad condicional que implica tratamiento por abuso de sustancias. Pero la sugerencia de personas cercanas a ella de que debería buscar ayuda profesional de manera voluntaria es particularmente delicada debido a su experiencia pasada.

Kevin Federline, su exesposo y padre de sus dos hijos, escribió en sus memorias de 2025 que, aunque el movimiento conocido como “Free Britney” pudo haber “comenzado desde un buen lugar”, demonizó a las personas alrededor de Spears con tanta intensidad que los profesionales con capacidad de ayudarla podrían estar temerosas de intervenir.

La tutela de Spears se estableció en 2008, en otro momento de crisis, después de que condujera a velocidades vertiginosas y fuera llevada dos veces a un hospital para evaluaciones psiquiátricas de urgencia. Estos acuerdos suelen ser un último recurso para personas que no pueden gestionar sus necesidades básicas, como quienes tienen discapacidades significativas o personas mayores con demencia.

A medida que se prolongó durante más de una década, se convirtió en algo que Spears ha descrito como explotador, restringiendo ciertas libertades -como gastar dinero y tener citas- mientras ella realizaba giras mundiales, mantenía una residencia en Las Vegas y lanzaba éxitos como “Womanizer” y “Circus”.

Por eso, para muchos fans asociados con “Free Britney”, que presionó con vehemencia a los tribunales para poner fin a la tutela, la decisión de recibir tratamiento de salud mental o por abuso de sustancias debe surgir únicamente de ella.

El arresto de la semana pasada demostró ser una especie de punto de quiebre dentro de una serie de comportamientos desde 2021 que incrementaron las preocupaciones sobre la seguridad de Spears.

En 2023, fans llamaron a la policía para verificar el estado de la cantante después de que publicara un video bailando con lo que parecían cuchillos de cocina. Luego aclaró en Instagram que eran accesorios y reprendió a sus seguidores.

En 2024, paramédicos fueron llamados al hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, donde Spears dijo después que se había torcido el tobillo mientras bailaba. Allí se encontraba con el hombre con el que salía, Paul Soliz, quien había conocido a la estrella pop mientras realizaba trabajos de mantenimiento en su casa. Paparazzi, desde hace tiempo atentos a tener un asiento en primera fila para observar las dificultades de Spears, la fotografiaron cubriéndose con una almohada y una manta.

Los videos de baile de Spears, grabados en su casa, a menudo la muestran con poca ropa, con los pechos censurados con emojis de corazón. Un video mostraba lo que parecía ser caca de perro en el suelo. Otro mostraba un vendaje en su rodilla.

Ella se refirió a esos videos como un ejercicio saludable de autoexpresión, escribiendo en redes sociales este año que le ayudaban a “sanar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea”.

No ha quedado claro qué tipo de tratamiento psicológico, si alguno, ha recibido Spears desde el final de su tutela. Documentos judiciales indicaron que Rosengart y Jodi Montgomery, una tutora involucrada en el caso, habían colaborado en un “plan de cuidado para la finalización” que fue presentado bajo reserva.

Jordan Miller, fundador del sitio BreatheHeavy.com, que ayudó a iniciar la campaña “Free Britney”, dijo que sería comprensible que Spears tuviera una profunda desconfianza hacia los sistemas psiquiátricos y médicos después de haber enfrentado tratamientos involuntarios durante su tutela. En sus memorias escribió que pasó meses “encerrada” en un centro de rehabilitación contra su voluntad.

Spears no tenía ninguna ilusión de que el escrutinio público sobre su vida cotidiana terminaría con la tutela. En 2021, poco antes de que el juez ordenara su finalización, expresó sus ansiedades sobre la vida del otro lado.

“Seré honesta y diré que esperé tanto tiempo para ser libre de la situación en la que estoy”, publicó Spears en su Instagram, “y ahora que lo conseguí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque temo cometer un error”.