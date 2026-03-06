"Inexcusable": el tajante descargo del representante de Britney Spears tras su arresto por manejar intoxicada

Britney Spears fue detenida la noche del miércoles por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, informaron medios locales. La cantante de éxitos como "Oops!... I Did It Again" y "Toxic" fue arrestada a las 21.28 locales en el condado de Ventura, donde reside, y fichada en la madrugada del jueves, de acuerdo con los archivos oficiales.

La cantante de 44 años fue liberada a las 6:07 de este jueves, y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso. Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.

El portal especializado agregó que la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en la sangre. La cuenta de Instagram de la cantante, en la cual publica regularmente videos bailando que en algunas ocasiones han encendido las alarmas sobre su estado emocional, fue desactivada.

Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por tabloides y paparazzi, enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a su tutela legal. Tras el fallo de la justicia a favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

La cantante Britney Spears. Foto: AFP

"Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", dijo su representante a la publicación Deadline. "Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar", agregó.

El expediente policial no especifica el motivo exacto del arresto, aunque varios medios estadounidenses coinciden en que la acusación es por DUI ("driving under the influence", es decir, “conducir bajo los efectos del alcohol”).

AFP