Shows con entrada libre, este sábado en el Centro de Montevideo; lugar, horarios, quiénes cantan y por qué

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, este sábado a las 19.00 se celebrará una nueva edición de Marea 7M, que ofrecerá varios conciertos con entrada libre en la Plaza Fabini. El evento, organizado por la Sala Zitarrosa, tiene como objetivo dar visibilidad a mujeres y trabajadoras de la música, a la vez que señalar las inequidades de género en la escena local.

La actividad, que se extenderá hasta las 23.30, contará con cinco recitales de distintos estilos. La apertura estará a cargo de RØCIO, la rapera talense que viene de actuar en el festival Canelones Suena Bien, celebrado a fines de enero en Atlántida. Interpretará canciones de su EP Fiebre rosa, junto a otras piezas de su repertorio.

Luego, a las 20.00, llegará el turno de la argentina Maggie Cullen. La folclorista será la única presencia internacional de la jornada y hará temas de Décimas, su nuevo disco, que cuenta con colaboraciones de figuras como Kevin Johansen, Raly Barrionuevo e Ivonne Guzmán. El álbum combina composiciones propias con versiones de clásicos latinoamericanos como “Cuando ya me empiece a quedar solo”, de Sui Generis, y “De qué callada manera”, de Pablo Milanés.

Media hora más tarde, a las 20.30, actuará Papina de Palma. La cancionista presentará parte de sus celebrados discos Instantes decisivos y Esta podría ser la señal. Si bien el abordaje del espectáculo será acústico, en la previa se recomienda escuchar Sinfónica, el álbum que grabó en vivo junto a la Banda Sinfónica de Montevideo y que revela una nueva óptica de canciones como “Folki”, “El bálsamo” y “432”.

A las 21.30 cantará Julieta Rada. La artista, que reparte su vida entre Nueva York y Montevideo, ofrecerá un repertorio centrado en Candombe, su disco de 2024, donde reimagina ocho clásicos del género, como “Birincunyamba”, “Se abre el portón” y “Llamando”. Fue nominado a los Latin Grammy 2025 como mejor álbum folclórico y se presentó en el Teatro Solís con entradas agotadas. El show fue registrado y luego se convirtió en el disco Candombe (en vivo).

El cierre de la nueva edición de Marea 7M quedará en manos de Kumbiaracha. La orquesta formada por 14 mujeres y disidencias presentará un repertorio centrado en la música tropical, y el EP Sesiones K es un buen reflejo de su sonido. Se mueven con comodidad entre la cumbia y la plena, a la vez que llevan al terreno bailable canciones de otros estilos. Es el caso de “Tu vestido”, que Ana Prada grabó en Soy pecadora (2009) y que reversionaron junto a su autora.

Marea 7M será presentado por Kristel Latecki, periodista de Canal 5 y Topic, y autora del libro Nos íbamos a comer el mundo. 20 años de rock en Uruguay (1990-2009).

La producción del evento informa que, además de los shows, la Plaza Fabini contará con un Punto Violeta, “un espacio seguro de intercambio y contención ante situaciones de violencia de género, para construir eventos culturales libres de violencia”. Allí, a su vez, se podrá recibir información y orientación sobre los servicios de atención a la violencia de género en la ciudad. Habrá feria gastronómica durante toda la jornada.