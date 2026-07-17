Sábados en Ciudad Vieja: 10 actividades gratuitas para hacer en Montevideo con música, recorridos y muestras

Desde abril, el tercer sábado de cada mes transforma la Ciudad Vieja en un gran circuito cultural a cielo abierto. Mañana, el ciclo Sábados en Ciudad Vieja reunirá más de 50 actividades gratuitas, entre recitales, visitas guiadas, degustaciones, intervenciones artísticas, exhibiciones de cine y propuestas para toda la familia.

La programación se desarrollará entre las 11.00 y las 17.00, y esta edición tendrá un atractivo adicional: coincidirá con un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución. La Plaza Matriz, escenario de ese hecho histórico, albergará buena parte de las actividades conmemorativas y será uno de los principales puntos de encuentro de la jornada.

Organizado por la Intendencia de Montevideo y el Municipio B, el ciclo busca volver a poner a la Ciudad Vieja en el centro de los paseos montevideanos. La respuesta del público fue inmediata: las tres primeras ediciones convocaron a unas 20 mil personas cada una, con más de 40 comercios y 15 museos involucrados. El éxito fue tal que la propuesta continuará hasta fin de año.

A continuación, El País ofrece un mapa de diez actividades que invitan a mirar la Ciudad Vieja con ojos de turista.

Aniversario cinéfilo

Para celebrar los 130 años de la primera exhibición cinematográfica en Uruguay, la Casa Montero del Museo Histórico Nacional (25 de Mayo 428) proyectará ocho películas mudas realizadas entre 1904 y 1938, con música en vivo de la pianista Carmen Pi. La propuesta también incluirá una charla de la investigadora Georgina Torello, visitas a la Hemeroteca y una función especial de Fotoviaje. A las 12.00 y 13.00.

Recorrido arquitectónico

Quienes quieran descubrir la Ciudad Vieja desde otra perspectiva podrán ser parte de un recorrido guiado por algunos de los principales edificios del modernismo y la arquitectura moderna de la capital. El circuito partirá desde la peatonal Sarandí y Misiones, y pasará por construcciones emblemáticas como el Palacio Piria, el Edificio Artigas, el Centro Cultural de España y el histórico Palacio de Correos. Salidas a las 14.00 y 16.00.

Ciclo "Sábados en Ciudad Vieja" Foto: IMM

Visita sobre ruedas

Quienes prefieran conocer la historia de la Ciudad Vieja desde otra perspectiva podrán subir a un ómnibus antiguo para realizar un paseo guiado por el barrio. La actividad, organizada por el Museo del Ómnibus, invita a redescubrir el patrimonio montevideano a bordo de un vehículo histórico. La salida será a las 14.00 desde la esquina de Juan Carlos Gómez y la peatonal Sarandí.

Arte y exilio

La Embajada de México (25 de Mayo 512) ofrecerá una visita guiada por la muestra A 50 años del asilo, algunos Anhelos, dedicada al artista Anhelo Hernández, fallecido en 2010. La exposición reúne obras vinculadas al exilio mexicano y a las experiencias que marcaron la trayectoria del uruguayo. Además, la Embajada exhibirá el libro original con los nombres de los uruguayos que encontraron asilo en México durante la dictadura. La visita guiada se realizará entre las 15.00 y las 16.00.

Una leyenda viva

A los 90 años, el guitarrista Hilario Pérez —músico de discos fundamentales de Zitarrosa como Canta Zitarrosa y Del amor herido— encabezará un copetín de tango junto a Nhils de Concilio e invitados. La cita será en Café L’atelier Casciani Castellano (Sarandí 294). A las 11.00.

Hilario Pérez. Foto: Estefanía Leal.

Roda de samba

Entre recorridos y actividades culturales, Montevideo Indoor Coffee Shop (Pérez Castellano 1545) será sede de una roda de samba. Es una oportunidad para hacer una pausa, escuchar clásicos brasileños y sumarse al clima festivo. De 11.00 a 17.00.

Un viaje musical al pasado

La Orquesta de la Mil Melodías, integrada por 33 músicos, recreará la atmósfera de los años veinte con un espectáculo que combina música, actuación y puesta en escena. Su repertorio recorre géneros como el swing, el jazz, el foxtrot, el charlestón y la rumba. Actuará a las 15.00 en un escenario dispuesto en Buenos Aires y Misiones.

La Orquesta de las Mil Melodías en vivo; adelante, Djinnluc Drago (Andrés Lazaroff). Foto: Valeria Píriz

Expo Macamba

La peatonal Sarandí y Zabala será escenario de la Expo Macamba, una feria que reunirá a emprendedores y artistas que promueven la cultura, el patrimonio y el legado afrodescendiente en Montevideo. Habrá numerosas propuestas de indumentaria, decoración, accesorios, plantas, cosmética capilar, arte y diseño, además de proyectos inspirados en las raíces africanas y la creación artesanal.

Un espacio para crear

Quienes quieran pasar de espectadores a protagonistas podrán participar en una intervención artística abierta en el Taller Cuñetti (Pérez Castellano 1458). La propuesta invita a niñas, niños y adultos a intervenir bastidores con total libertad y dejar su propia huella en una jornada dedicada a la creatividad. De 11.00 a 17.00.

Fiesta del gramillero

La Puerta de la Ciudadela será sede de la octava edición del Encuentro de Gramilla, organizado por Casa Cultural Ciudad Vieja. La actividad invita a conocer el origen y el significado del gramillero, uno de los personajes más emblemáticos de las comparsas, identificado por su barba blanca, el bastón y el maletín de hierbas medicinales. Empezará a las 13.00.