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Los Traidores celebran los 40 años de "Montevideo agoniza" con un show especial: fecha, lugar y entradas

La banda tocará íntegro el disco que marcó al punk uruguayo e incluye clásicos como "Flores en mi tumba" y "La lluvia cae sobre Montevideo".

El País
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16/07/2026, 16:51
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Cosquin Rock Uruguay 2024
Traidores en el Festival Cosquin Rock Uruguay 2024.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Como una prueba irrefutable del inexorable paso del tiempo, Montevideo agoniza, el primer disco de Los Traidores cumple 40 años. Y hay que celebrarlo. Eso va a suceder el 5 de setiembre en Live Era (Uruguay 960).

Allí la banda repasará las canciones de aquel disco fundacional de una estética punk que aún marca el rock uruguayo. Montevideo agoniza publicado por el sello Orfeo y rodeado de polémicas y acusaciones de censura, se convirtió en una voz crucial para una generación a la salida de la dictadura.

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Incluye, además, algunos de los grandes clásicos de la banda. Allí estaban “Flores en mi tumba”, “La lluvia cae sobre Montevideo”, “Juegos de poder”, “Viviana es una reaccionaria”, “No estoy loco”, “Salteándome un lugar” y “La muerte elegante”.

Cosquin Rock Uruguay 2024
Traidores. Foto: Archivo.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

De la formación original solo se mantienen sus dos principales compositores: el vocalist Juan Casanova y el guitarrista Víctor Nattero. El baterista de Montevideo agoniza, Alejandro Bourdillon falleció en enero de 2014 y el bajista, Pablo Dana, quien luego integraría Níquel, no ha participado de las últimas encarnaciones de la banda.

La integración actual la completan Nicolas Rodríguez en batería, Miguel Nieto al bajo y Fernando López en guitarra.

Los Traidores fueron una de las bandas más notorias de la promoción surgida de la ensalada Graffiti publicada en 1985 y en la que también estaban Los Estómagos, Los Tontos, Zero, Neoh 23 y ADN. Su estilo está vinculado a la estética punk.

Desde entonces han editado cinco discos de estudio, el último, Primavera digital es de 2002: Desde entonces, igual, han venido repasando su repertorio en vivo.

Las entradas en una primera preventa ya disponible en RedTickets cuestan 800.

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