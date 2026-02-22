¿Qué hay para hacer esta semana? Estrenos de cine, shows de Tini y Martinho da Vila y el nuevo "Gran Hermano"

Música, estrenos de cine, novedades en televisión y algunas presencias en teatro forman parte de la agenda cultural uruguaya entre este domingo 22 de febrero y el próximo sábado 28.

Todo eso ocurre en paralelo al Carnaval, cuyo Concurso ya entró en la etapa final con la Liguilla que se inauguró este fin de semana. Así, opciones para salir a disfrutar del arte sobran, o incluso para entretenerse en casa. Aquí, un montón de alternativas para tener en cuenta.

Otra “Scream” y un montón de estrenos para ver en cines

Además de El agente secreto, la brasileña nominada al Oscar que llega este jueves a cines locales, otras películas renovarán la cartelera. Destaca Scream 7, un capítulo más para la emblemática saga slasher que otra vez cuenta con Courteney Cox y Neve Campbell. También llegan Playa de lobos, con Guillermo Francella dirigido por Javier Veiga; Amélie y los secretos de la lluvia (animación candidata al Oscar) y una película-concierto de la banda Twenty One Pilots. Y el martes y miércoles se exhibirá Kill Bill como fue concebida por Tarantino: con los dos capítulos unificados, más escenas inéditas.

Nueva versión del reality show por excelencia y más

Este lunes se estrena una de las principales novedades del año en la televisión rioplatense: Gran Hermano Argentina: Generación Dorada, una edición especial del reality show que celebrará los 25 años de la llegada del formato al vecino país. El programa, conducido por Santiago del Moro y con aportes uruguayos de Santiago “Tato” Algorta y Ana Laura Román, reunirá a desconocidos y famosos en una convivencia que se extenderá por meses. Empieza mañana al término de Subrayado y, en simultáneo, Canal 4 estrenará nuevo ciclo de ¡Ahora caigo! Edición famosos, con Gustaf y varias caras conocidas.

Humor en el Radisson y el teatro que llega a la Biblioteca

Mientras el Carnaval se embarca en su Liguilla, la escena teatral ofrece algunas novedades. Para cerrar el ciclo Verano en la Zavala, el jueves llegará la obra Verano, de Florencia Caballero Bianchi, a la sala Zavala Muniz; funciones hasta el domingo. Además, el Grupo Teatro Siglo XXI copa la Biblioteca Nacional con dos propuestas: el sábado hace Ibsen ha muerto (o lo que le hubiera pasado a Nora), y el domingo, Tartufo, el hipócrita. Esta noche llega el humor de La Gambeta al Radisson (con Pichu Straneo, Luis Rubio, Martín Vázquez y Homero Petinatto), el viernes está Ezequiel Campa en el Cantegril de Punta del Este. Habrá más.

Ezequiel Campa. Foto: Pablo Javier Lucero

Tini, Martinho da Vila y otros conciertos para ver

El espectáculo de Tini que llega esta noche al Estadio Centenario es el evento musical más grande de la semana. La popstar argentina volverá al lugar que ya llenó en 2022, pero esta vez para presentar Futttura, una ambiciosa propuesta que recorre toda su carrera, desde Violetta hasta ahora. Quedan entradas en Red UTS.

Pero la de Tini no será la única visita internacional que llegará a Montevideo. El jueves, el artista brasileño Martinho da Vila actuará en el Auditorio Nacional del Sodre; el viernes, Los Auténticos Decadentes estarán en Medio y Medio de Portezuelo, y el sábado Andy Summers traerá Call The Police a Montevideo Music Box.

Además, hoy se presenta Luana en Kiyú, con entrada libre; el cancionista Lucas Cary llega el martes al patio de La Cretina, para tocar con entrada libre; de martes a jueves, la Filarmónica hará su concierto De película en el Teatro Solís, con clásicos del cine; y el jueves, el hijo de El Sabalero le rinde tributo a su padre en la Sala Zitarrosa, que el sábado albergará el recital La voz de las mujeres en el canto americano. Y más.

“Bridgerton” y un documental de McCartney en streaming

Llegan días interesantes para el mundo del streaming. Esta noche se estrena el último capítulo de El caballero de los siete reinos, delicioso spin-off de Game of Thrones, en HBO y HBO Max. El jueves llegan a Netflix los últimos episodios de la cuarta temporada de Bridgerton, y el viernes se lanza en Prime video el documental Paul McCartney: Man on the Run, que reconstruye los años del músico tras la disolución de los Beatles. Además, Disney+ lanza mañana la segunda temporada de Paradise, y el jueves el revival de Scrubs, que vuelve a 16 años de su final. Son los títulos más destacados entre tantas opciones.