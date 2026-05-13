Niña Lobo presenta "Montevideo despierta", uno de los mejores discos de 2025: fecha, lugar y precios de entradas

Después de varios meses sin shows propios, Niña Lobo volverá a los escenarios con uno de sus conciertos más especiales. Este viernes a las 20.00, la banda presentará Montevideo despierta en Sala del Museo con una propuesta inédita para el grupo: será la primera vez que interprete un disco completo en vivo.

Según adelantó el quinteto, la intención es ofrecer “una inmersión total” en el universo del álbum, elegido por El País como uno de los mejores discos uruguayos de 2025.

“Montevideo despierta muestra la versión más adulta del grupo, que ya se despojó de cierta inocencia y un pulso musical adolescente para presentarse con una sinceridad descarnada, esa que aparece cuando no hay más alternativa que mirarse al espejo”, destacó El País.

“Entre arreglos minuciosos y una producción detallista que propone un abanico de climas, la incertidumbre y la contemplación de la catástrofe —‘Algo tiene que terminar’, ‘Tormenta’— bailan con alivio en un mismo salón. La línea ‘Yo no soy tan especial ni la víctima de nada’ resume esas complejidades”, agregó la reseña publicada por la periodista Belén Fourment.

Desde la salida de Montevideo despierta, el grupo participó del festival Indieween y abrió el show que Barbi Recanati ofreció en diciembre en Sala del Museo.

A comienzos de este mes, además, Niña Lobo volvió a ganar visibilidad gracias a la nueva temporada de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani para Netflix. “Flores celestes”, uno de los puntos altos de Montevideo despierta, musicaliza una escena clave del episodio final.

La canción, claro, sonará este viernes en Sala del Museo junto al resto del álbum y otras piezas fundamentales de su repertorio. Las entradas se venden por 800 pesos a través de RedTickets, y la apertura estará a cargo de Samuel Acosta y Los Colets.