Murió Totó la Momposina, histórica cantante colombiana que cantó con Calle 13 y actuó varias veces en Uruguay

La emblemática cantautora de folclore colombiano y ganadora de un Grammy Latino, Totó La Momposina, falleció por un infarto a los 85 años, confirmó la semana pasada a medios su familia y la ministra de Cultura de Colombia, Yannai Kadamani.

Sonia Bazanta Vides, su nombre real aunque conocida por el artístico con el que llevó la música afrocolombiana a cientos de escenarios por el mundo, falleció en Celaya, México, mientras se encontraba con su hija y sus nietos, relató uno de sus hijos, Marco Vinicio, a Blu Radio. "Ya su cuerpo no respondía desde octubre", contó.

"Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente", escribió Kadamani en X. Desde finales del año pasado, Totó La Momposina comenzó un "proceso degenerativo progresivo" por una afasia, un trastorno neurológico que afecta el habla.

Totó La Momposina nació en el departamento caribeño de Bolívar (norte) el 1 de agosto de 1940. Empezó su carrera artística, en la que recopiló ritmos y melodías de la Colombia negra del Caribe y el Pacífico, a finales de la década de 1960.

Para 1970, la artista ya recorría escenarios internacionales. Su primer álbum grabado en estudio fue Totó La Momposina Y Sus Tambores, de 1983, un año después de que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura.

En 2010, la artista se acercó a una nueva generación gracias a su participación en "Latinoamérica", la canción que Calle 13 grabó junto a otras figuras como Susana Baca y María Rita. El tema, publicado en el disco Entren los que quieran, tiene 240 millones de reproducciones en YouTube y otras 160 millones en Spotify.

Ese año se presentó por primera vez en Uruguay: actuó en el ya extinto Cine Plaza. "Allí haré mi trabajo que es mostrar la identidad de mi pueblo, Colombia", le dijo a El País en su momento. "La tradición no puede quedarse en nuestros museos etnográficos o en las lamentaciones por sus pérdidas", agregó.

Más adelante, en 2015, volvió a Montevideo para presentarse en La Trastienda. Ese mismo año la discográfica Real World —de Peter Gabriel— había editado Tambolero, una recopilación que concentra lo mejor de su carrera. "La Real World tiene bastante material mío con los tambores. Y ahora yo estoy en mi proceso de evolución constante, entonces te pones a escuchar las cosas que hiciste de joven y ves que hay un gran material virgen", le dijo a El País al respecto del álbum. "Porque mi filosofía siempre fue que lo viejo es lo nuevo y lo nuevo es lo viejo. El resultado es un sonido universal, porque la música ancestral lo es".

Con información de AFP