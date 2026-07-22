Murió Plas Johnson, el saxofonista detrás del inolvidable solo de "La Pantera Rosa" que se volvió un clásico

El saxofonista estadounidense Plas Johnson, reconocido por interpretar el inolvidable solo de "The Pink Panther Theme", la melodía compuesta por Henry Mancini para la película La Pantera Rosa, murió el 15 de julio en Los Ángeles a los 94 años. La noticia fue confirmada por la emisora de jazz KKJZ y posteriormente por su familia.

Aunque su nombre no alcanzó la popularidad de muchas de las estrellas con las que trabajó, Johnson fue uno de los músicos de sesión más solicitados de la industria estadounidense. A lo largo de una carrera que se extendió por más de seis décadas, grabó junto a artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, Marvin Gaye, B.B. King, The Beach Boys y Rod Stewart, entre muchos otros.

Nacido el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, en una familia de músicos, comenzó su carrera ligado al jump blues y al R&B antes de instalarse en Los Ángeles y convertirse en uno de los instrumentistas más respetados de la escena. Su sonido cálido y elegante hizo que productores y arregladores recurrieran a él una y otra vez para grabaciones de estudio y bandas sonoras.

Su legado quedó asociado para siempre a "The Pink Panther Theme", la pieza que Henry Mancini compuso para la película La Pantera Rosa (1963), protagonizada por Peter Sellers como el inspector Jacques Clouseau. El compositor escribió el tema pensando específicamente en Johnson, convencido de que su estilo era el indicado para darle personalidad a la melodía. La banda sonora obtuvo tres premios Grammy y fue nominada al Oscar. Décadas más tarde, el saxofonista volvió a grabar el tema para nuevos homenajes y para la versión cinematográfica protagonizada por Steve Martin.

Johnson también integró The Wrecking Crew, el célebre grupo de músicos de sesión de Los Ángeles que participó en cientos de éxitos de las décadas de 1960 y 1970. En un documental estrenado en 2008 recordó que muchas veces su trabajo ni siquiera aparecía acreditado en los discos, ya que las compañías preferían ocultar la participación de músicos de estudio para preservar la imagen de las bandas.

"Lo peor no era no cobrar por un disco que vendía un millón de copias. Lo peor era que ni siquiera apareciera tu nombre", lamentó entonces el saxofonista, quien además formó parte durante 15 años de la banda estable del popular programa televisivo de Merv Griffin.

Su carrera, marcada por el bajo perfil y la versatilidad, dejó una huella decisiva en la historia de la música popular estadounidense. Y aunque grabó con algunas de las mayores figuras del siglo XX, bastaron las primeras notas de saxofón de La Pantera Rosa para convertir su sonido en uno de los más reconocibles del cine.

Con información de AFP