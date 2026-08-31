Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter y creador de clásicos como "Amanece en la ruta"; tenía 71 años

El músico argentino Miguel Zavaleta, cantante, tecladista y fundador del grupo Suéter, murió este lunes a los 71 años. La noticia fue confirmada por personas de su entorno y comunicada públicamente por el periodista y escritor Sergio Marchi, quien informó que el artista atravesaba un cáncer.

“Con gran tristeza tengo que dar la mala noticia de la muerte de Miguel Zavaleta, tras luchar contra un cáncer cruel”, escribió Marchi en sus redes sociales.

El periodista, autor de numerosos libros sobre la historia del rock argentino, contó además que había acompañado al músico durante los últimos días junto a otros amigos. "Lo estuve visitando en estos días finales, junto con otros muchos amigos, a quien él definió como ‘un milagro’", expresó. Y agregó: "Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel".

Marchi también lo recordó como “un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80” y aseguró: “Lo vamos a extrañar muchísimo”. “Abrazo a toda la legión de amigos y amigas que lo bancaron en este tramo final”, completó.

En su despedida, el periodista compartió además fotografías de una de las últimas reuniones de Suéter, realizada dos años atrás en La Trastienda de Buenos Aires. La banda había retomado su actividad con Zavaleta y el guitarrista Jorge Minissale, integrante de una de sus formaciones históricas.

Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80.lo vamos a extrañar muchísimo. Aquí con Tito Losavio, Beno Guelbert, Ale de Silvestre y Miguel. 2024 pic.twitter.com/7zhvhokGRU — Sergio Marchi (@marchisergio) August 31, 2026

Miguel Zavaleta y la historia de Suéter

Nacido en febrero de 1955, Zavaleta fue una de las voces reconocibles del rock argentino que ganó espacio durante la década de 1980. Antes de Suéter había integrado Bubu, banda vinculada al rock progresivo, y en 1981 creó el grupo con el que alcanzaría su mayor popularidad.

Zavaleta asumió la voz y los teclados de Suéter, cuya formación también tuvo, entre otros músicos, a Gustavo Donés en bajo, Juan del Barrio en teclados y Jorge Minissale en guitarra.

La banda apareció en una escena en plena transformación, contemporánea al crecimiento de grupos y artistas como Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Zas y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Suéter incorporó elementos de la new wave, el pop, el rock y el reggae, y construyó un repertorio en el que convivieron melodías de fuerte llegada radial, letras humorísticas y canciones de tono más dramático. Entre sus temas más conocidos se encuentran “Amanece en la ruta”, “Extraño ser”, “Elefantes en el techo”, “Vía México” y “Él anda diciendo”.

En una entrevista con La Viola realizada en 2024, Zavaleta había recordado que el surgimiento de Suéter coincidió con la Guerra de Malvinas y con la decisión de las radios argentinas de privilegiar la música nacional ante las restricciones impuestas a las canciones en inglés.

“Comenzamos en un momento lamentable por la Guerra de Malvinas y en el cual no se podía escuchar música de afuera. En las radios, a los musicalizadores les pedían que buscaran artistas argentinos en los archivos sonoros. Se dieron vuelta y aceptaron a los músicos locales”, explicó entonces.

También se había referido al inesperado alcance masivo de algunas de aquellas canciones. “Como músico de rock que busca hacer una música un escalón, un poquito más arriba que la cosa vulgar, se transformó en algo popular, pero para el gusto de los que quieren plata fue fenomenal”, comentó.

Zavaleta continuó vinculado a la música y a las presentaciones en vivo durante las décadas siguientes. En los últimos años había vuelto a presentarse con Suéter y seguía definiendo al escenario como una parte central de su vida.

“Es lo mejor que nos puede pasar”, había dicho en aquella entrevista de 2024. “Disfruto mucho y es importante que los fans sientan lo mismo. También me gusta bailar y después de cantar tantos temas termino hecho pomada”, contó entonces.

Con información de La Nación/GDA