Murió Carlos Quintana, el guitarrista que tocó con Jaime Roos, Ruben Rada y Hugo Fattoruso; tenía 61 años

El guitarrista Carlos Quintana, quien integró formaciones que acompañaron a figuras como Jaime Roos, Ruben Rada y Hugo Fattoruso, falleció a los 61 años. Su deceso fue informado a través de las redes del Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP), institución en la que se desempeñó como docente durante más de una década.

“Con profundo dolor, y dejándonos una ausencia gigante, se nos fue el compañero, el amigo Carlos Quintana. Nuestro Carlitos querido aportó enormemente a la música. El Taller Uruguayo de Música Popular y toda la cultura te reencontrarán en los sonidos que sembraste. Abrazarte siempre. Todo el amor para vos y tu familia”, señala el comunicado. En el mismo mensaje, el TUMP informó que permanecería cerrado durante la jornada en señal de duelo.

Quintana inició su carrera a mediados de los años ochenta e integró el grupo Delanuka, con el que editó dos discos, entre ellos Viaje sin retorno, reeditado por el sello Ayuí en 2018. Ese mismo año, la banda se reunió para celebrar sus 30 años con un concierto en La Trastienda.

Tiempo después, en 2022, participó de un nuevo reencuentro, esta vez con Los Pusilánimes, el proyecto surgido en los años noventa que incluía a Hugo Fattoruso y reunía a músicos que habían acompañado a Jaime Roos en la gira A las 10 (1993-1994). El grupo volvió a escena para rescatar un disco grabado dos décadas atrás que nunca había sido editado y ofreció un concierto en el Teatro Solís.

Además de su participación en las murgas Araca la Cana y Curtidores de Hongos, Quintana trabajó con Ruben Rada y formó parte de Rada Botijas Band (1996), un álbum interpretado por distintos integrantes del entorno del músico. En ese disco, aportó la canción “Inventario”, que además interpreta como cantante. A lo largo de su trayectoria también colaboró con figuras como Mariana Ingold, Leo Maslíah, Washington “Canario” Luna, José Carbajal “El Sabalero” y Jorge Galemire.

Como solista editó cuatro discos: Ignominia (1993), Canciones transparentes (2009), Neuroexplosiones (2014), que incluye “Vista al frente” —en colaboración con Liliana Herrero—, y Multiverso (2019), donde participa Fernando Cabrera en “Zamba del nacimiento”.

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, numerosos colegas lo despidieron. "Cuesta creerlo. Abrazo inmenso a la barra. Buen viaje, maestro y gracias", escribió Mariana Ingold; "Tristísima noticia... Un abrazo a la familia, amigos y colegas más cercanos. Buen viaje, capo", sumó Walter Bordoni; "Una gran tristeza. Mis condolencias a los suyos"; escribió Esteban Klísich; "Buen viaje, Carlitos", completó Juan Pablo Chapital.