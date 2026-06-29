Los Auténticos Decadentes anuncia show sinfónico en Uruguay: fecha, lugar, precios y dónde comprar entradas

Después de sus últimas presentaciones en Uruguay, Los Auténticos Decadentes regresarán a Montevideo el sábado 3 de octubre con una propuesta inédita. La banda argentina ofrecerá un espectáculo sinfónico en el Auditorio Adela Reta del Sodre. Allí, reinterpretará su repertorio junto a la SUSI Orquesta (Selección Uruguaya Sinfónica), un ensamble integrado por más de 60 músicos de las principales orquestas del país.

El concierto propondrá un recorrido por los clásicos del grupo con nuevos arreglos orquestales, en un formato que busca combinar el espíritu festivo que caracteriza a la banda con la riqueza sonora de una gran orquesta. Bajo la dirección musical de Nacho Algorta, la SUSI ha sido parte de shows de artistas como Julieta Venegas, No Te Va Gustar y Hereford.

Las entradas estarán disponibles por Tickantel a partir de hoy, lunes 29 de junio, a las 12.00. Los precios irán de 2800 a 4800 pesos.

El grupo continúa activo luego de celebrar sus 35 años de trayectoria con la trilogía discográfica ADN, un proyecto en el que reversionó parte de su repertorio junto a artistas invitados de distintos géneros y generaciones. Actualmente está trabajando en un disco junto a Ruben Rada. En enero, en diálogo con El País, el uruguayo brindó algunos detalles del proyecto. Serán ocho canciones: cuatro registradas por Rada junto a su productor e histórico aliado musical Gustavo Montemurro, y otras cuatro a cargo de la banda argentina.

“Ellos hicieron arreglos de canciones mías y estamos muy felices”, contó el compositor de "Candombe para Gardel". “Son unos tipos divinos. Me gustan porque hacen música para el pueblo: vas a un recital y todo lo que cantan es conocido. Es maravilloso”.

Los Auténticos Decadentes se consolidaron como una de las bandas más populares del rock latino gracias a canciones como "Loco (tu forma de ser)", "La guitarra", "Corazón" y "Los piratas", convertidas en clásicos de la música en español. La agrupación argentina se caracteriza por mezclar ritmos como murga, ska, reggeae o balada, con una raíz en el rock. Han visitado Uruguay numerosas veces, como también ha participado de festivales en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

En diálogo con El País en 2023, Jorge Serrano afirmó que es una fortuna lograr una "acumulación generacional" y contar con distintas generaciones en su público. "Es hermoso porque nosotros elegimos la parte más primitiva y originaria de la música, que es reunir a la gente”. A su vez, explicó que la intención de la banda es "contagiar alegría para que, al menos por una hora y media, los problemas queden afuera".