Crónica del show de Airbag en Uruguay: los hermanos Sardelli demuestran por qué están en su mejor momento

No importa si usa la Gibson Les Paul Standard o la Goldtop, o si la canción es una balada o un rock clásico: Patricio Sardelli hace lo que quiere, a diestra y siniestra, con su guitarra. Ayer, en el Antel Arena, lo demostró en un show de más de dos horas que recorrió gran parte del repertorio de Airbag.

Luego de haber presentado El Club de la Pelea, su último álbum, en el mismo lugar el año pasado, volvieron para una segunda entrega. En mayo, colapsó el sistema de venta de entradas y agotó el recital de ayer y el que van a dar hoy.

A las 20:15, aparecieron llevando las máscaras de calavera que se han vuelto parte de sus símbolos en el último tiempo. Sobre el escenario, un avión con la bandera argentina en el ala trasera era el protagonista de la escenografía.

Un sonido de vidrios rotos y las pantallas al rojo vivo, seguido de los proyectores de llama escénicos le dieron paso a “Huracán” e “Intoxicarme”, las responsables de un comienzo explosivo. Ya sin máscaras, introdujeron el costado de la balada con “Perdido”. Las últimas dos forman parte del álbum Al parecer todo ha sido una trampa, uno de los más revisitados en el show.

“Nunca lo olvides”, parte de El Club de la Pelea, siguió con la bajada de intensidad. Una que terminaría con “Extrañas intenciones”, del mismo álbum y para la que Patricio pidió que se ponga la famosa "garra charrúa", aunque no sea el mejor momento para invocarla. Sin la campera roja, negra y blanca con la que comenzó el recital, el vocalista dejó ver una camiseta que abundaba en todos los puestos oficiales y no oficiales de merchandising: negra, estilo fútbol americano, con un 96 y “Sardelli” en el dorso.

Foto: Leonardo Maine.

La dinámica entre Patricio y Guido Sardelli consiste en un ida y vuelta. Se turnan para cantar las canciones; las más sentimentales le pertenecen al primero, las de mayor voltaje son del segundo. La presencia escénica de Guido parece estar inspirada en Angus Young, de AC/DC: se sube a los parlantes para tocar la guitarra, cuando canta recorre el escenario con el pie del micrófono. Patricio también tiene sus guiños al folklore del rock, como acercarse la guitarra a la cara para tocar con los dientes, al igual que Jimi Hendrix.

“Corazón lunático” en la voz de Guido Sardelli dejó en claro que no solo hacen rock, también lo consumen y buscan referencias allí. Los acordes del principio de esta canción tienen similitudes con los de “Brown Sugar”, de los Rolling Stones.

Patricio apareció solo, con un foco alumbrándolo, para tocar solos de guitarra más de una vez en la noche. Algunas veces para hacer tapping, otras para riffs famosos como el de "Here Comes The Sun". Incluso para cantar una parte de “A Don José, del maestro Rubén Lena, algo que en sus presentaciones en Uruguay se ha vuelto costumbre.

Los clásicos “Noches de insomnio”, “Pensamientos”, “Vivamos el momento”, “No confíes en tu suerte”, “Nunca lo olvides” y “Va a ser difícil olvidar” llevaron al público por un vaivén de emociones, desde prender las linternas y alumbrar el estadio hasta saltar al ritmo de las guitarras. “Reptiles”, el último sencillo del grupo, también tuvo su lugar junto a “Anarquía en Buenos Aires”.

Foto: Leonardo Maine.

Fundada a fines de los 90, Airbag tuvo varias vidas. En los últimos años, su inclinación hacia el rock clásico y el nivel de calidad de los shows en vivo hicieron que ganen nuevo público. En TikTok, varias de sus canciones se volvieron virales, como “Verte de Cerca”, que fue introducida por Patricio pidiendo las palmas del público y “Cicatrices”. Hicieron otra referencia al fútbol con la pausa de hidratación, en la que Guido apareció con vasos de cerveza para el resto de los integrantes y pidieron un brindis.

Su repertorio incluye canciones con una tímida crítica social. Del último álbum, está “El hombre puerco”, que estuvo acompañada de imágenes en pantalla generadas por inteligencia artificial de un cerdo humanizado y hacía referencia a un empresario. “Apocalipsis confort” también puede considerarse dentro de esta categoría, con una letra que critica la indiferencia que fue parte del setlist de ayer.

“Uber Puber” y “Motor Enfermo” fueron parte de los momentos más enérgicos del show. En este último, apareció el inflable de Frankenstein, otro clásico en los recitales de Airbag.

“Asuntos pendientes” le dio paso a “Por Mil Noches”, una de las responsables del resurgimiento de la banda al estar ligada a los momentos más oscuros de la Selección Argentina previo a su triunfo en el Mundial de 2022.

Foto: Leonardo Maine.

El Antel Arena se tiñó de rojo y el beat repetitivo al inicio de “Colombiana” fue una señal. Entre las pelotas volando en el campo, se podían distinguir cada vez más brazos agitando remeras. Solo era el comienzo. Gradualmente, más jóvenes se subían a los hombros de alguien. De pronto, el público era una marea de mujeres sin camiseta, un gesto que volvió folklórico para las fanáticas de la banda. Algunas aparecían en pantalla, con o sin soutien. En esta misma línea, “Blues del infierno” y “Jinetes cromados” acompañaban la energía generada por el hit anterior.

“Cada uno tiene su tormenta, cada uno tiene su pelea, algo por lo que está pasando. Pero vale la pena estar vivo”, dijo Pato Sardelli en el medio de “Cae el sol”, otro clásico que hizo que todas las linternas se prendieran.

“Bajos instintos”, “Cuchillos Guantanamera” y “Kalashnikov” fueron la síntesis de estilos perfecta para integrar el último bloque de la noche. Rock y pop, guitarras con letras cargadas de sentimentalismo. Pero el cierre se lo llevó “Solo aquí”, probablemente la canción más antigua del setlist, perteneciente al año 2004.

Es cierto que, con más de 20 años de trayectoria, Airbag ha sido subestimada en más de una ocasión como un grupo que le gusta a adolescentes, particularmente mujeres. También es verdad que su camino dista de ser lineal. Hoy en día, viven un éxito que se traduce en un público de todas las edades y géneros. Y se lo merecen. Les gusta tocar, pero, sobre todo, suenan bien. No se limitan al rock, pero es innegable que son estudiosos de los grandes nombres del género. Lo que hace Patricio Sardelli con sus tantas guitarras es solo una prueba.