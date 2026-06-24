Suma Camerata en La Trastienda: fechas del show de Dalton, Supervielle y Casanova y precios de entradas

Pedro Dalton, Luciano Supervielle y Juan Casanova hacen del formato en vivo un arte en sí mismo. En Suma Camerata combinan rock, electrónica, música de cámara; tocan canciones propias y ajenas.

Este sábado 1 y domingo 2 de agosto se presentarán en La Trastienda. Desde su formación en 2022, han recorrido grandes salas de la ciudad como el Teatro Solís. Su paso por el Auditorio Adela Reta quedó inmortalizado en el álbum que publicaron este año.

Las 14 canciones que integran el disco provienen de distintos lugares. Algunas forman parte del repertorio de sus otros proyectos, como “Y la nave va”, “Baldosas mojadas” y “Flores en mi tumba”. Otros se han convertido en clásicos de sus recitales, como “Indios”, originalmente de la banda brasilera Legião Urbana, y que Casanova suele interpretar en vivo.

Las entradas están disponibles en Passline desde 900 a 1500 pesos.

Los tres cuentan con trayectorias notables. Dalton, líder de Buenos Muchachos, también integra Chillan Las Bestias desde 2012. Casanova estuvo al frente de Los Traidores, luego en Assimo y, desde hace más de 20 años, encabeza el proyecto Poesía de guerra. Supervielle integró Plátano Macho, es parte de Bajofondo y tiene una carrera solista con varios discos.

Casanova y Supervielle tenían un proyecto a dúo desde 2010. Dalton y Supervielle tenían otro en paralelo. Comenzaron a componer en conjunto y fue el primer paso a lo que luego se convertiría en Suma Camerata.

“El principio de este proyecto es unir estas dos ideas que tienen muchos puntos en común y a la vez tienen sus diferencias; está buenísimo porque se enriquecen mutuamente”, dijo Casanova en diálogo con El País en 2023.

Suma Camerata toca acompañado por violines, violas, cellos y contrabajo.