La Kermesse anuncia su show más grande en Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo será la venta de entradas

La Kermesse, la banda que celebra el legado de Los Redondos, se presentará el sábado 31 de octubre en la Rural del Prado.

El grupo argentino siempre guarda un hueco en su calendario para volver a Montevideo: esta será su tercera visita en lo que va del año. Su última presentación ocurrió el 13 y 14 de junio en Sala del Museo, una semana después de la muerte del Indio Solari, mítico lider de Los Redondos. En abril, la banda también había agotado dos shows en la misma sala.

Las entradas para su show de la Rural del Prado ya están disponibles en RedTickets. La preventa exclusiva de entradas con BBVA comenzó hoy a las 12.00 y la venta general estára disponible desde el viernes a las 12.00. Los ingresos tienen un costo de 1490 pesos.

En diálogo con El País en 2025, Dawi reconoció que Uruguay fue uno de los primeros lugares en los que la agrupación quiso mostrar lo que hacían desde sus inicios. “Hace 10 años que vamos, y cada vez hay más repercusión. Para nosotros es notable. Hay una empatía con el público uruguayo”, afirmó.

Con el ánimo de mantener vivo el espíritu ricotero, La Kermesse repasa el repertorio de la banda en sus recitales. Canciones como “JiJiJi”, "La bestia pop" y “Un poco de amor francés” son algunas de las infaltables.

Fundada en 2015, está compuesta por cuatro exintegrantes de Patricio Rey (Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Hernán Aramberri) y surgió a partir de la fusión de los proyectos SemiDawi y The Comando Pickless. Comenzaron a girar bajo el nombre La Kermesse Redonda en 2017.

En aquella entrevista de 2025, Dawi alegó que la vigencia de Los Redondos reside en la combinación de poesía, música y credibilidad. Además, reconoció el valor de la capacidad compositiva de Solari. “El Indio es un maestro en ese sentido”.