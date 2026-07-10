Buenos Muchachos hará el show más grande de su carrera: fecha, lugar, precios y cómo conseguir las entradas

La banda uruguaya Buenos Muchachos dará su primer show en el Antel Arena este 21 de noviembre. El anuncio llegó hoy a través de redes sociales. "El año termina como empezó: con un reencuentro. Cuando pase el invierno, un largo río de canciones nos espera", escribieron.

El mensaje hace alusión a los dos shows que brindaron este 24 y 25 de abril en el Teatro de Verano. Estas fechas representaron el regreso de la banda a los escenarios luego de casi cuatro años. Reconocidos por ser una de las bandas uruguayas que mejor suena en vivo, cada anuncio de show es una noticia esperada por sus seguidores y fanáticos.

El miércoles realizaron una publicación en Instagram que adelantaba que tenían algo para anunciar. "Todo este lugar es un invento...", escribieron, en alusión a la letra de su canción "Turto". El nombre del espectáculo que presentarán en noviembre es "En realidad...".

El último disco de estudio de la agrupación es Vendrás a Verte Morir, de 2020. Antes de tomarse un tiempo, presentaron en 2022 "Misal Parvo", un espectáculo conceptual en el Auditorio del Sodre en el que colaboraron con investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. El trabajo consistió en un recorrido por su carrera acompañado de visuales tomadas de diferentes estudios biológicos.

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes del Banco República desde este lunes a las 10.00, mientras que la venta general comenzará el miércoles, también a las 10.00, a través de Tickantel. Los precios aún no se conocen.