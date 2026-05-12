La fiesta del año: cómo acceder a la función para ver tu historial de reproducción por los 20 años de Spotify

La aplicación de música en línea, Spotify está cumpliendo sus primeros 20 años y para festejarlo, lanzó Spotify 20: La fiesta del año. Se trata de una experiencia interactiva donde los usuarios pueden recorrer todo su historial dentro de la plataforma y compartirlo en redes sociales.

A diferencia del popular “Wrapped” que la aplicación de música lanza todos los fines de año, que resume la actividad de los últimos 12 meses, esta nueva función reúne datos acumulados desde la creación de la cuenta. Por ejemplo, aparece la fecha de registro y la primera canción reproducida, así como el artista más escuchado de todos los tiempos, También ofrece una playlist automática con las 120 canciones más reproducidas por cada usuario. Para acceder solo hay que entrar a Spotify, y al recuadro destacado que dice: La fiesta del año de Spotify.

La experiencia también incluye tarjetas personalizadas para compartir en redes, y una playlist general con las 20 canciones más escuchadas en la historia de la aplicación.

El aniversario llega en medio de un contexto de tensiones con parte de la comunidad artística contra la plataforma. Bandas y artistas como Massive Attack, King Gizzard & the Lizard Wizard y The Sabres of Paradise retiraron su música de Spotify en protesta a las inversiones de su CEO, Daniel Ek, en Helsing, una empresa vinculada al desarrollo de tecnología militar.

Además, el aniversario coincidió este martes con una serie de fallos reportados en la aplicación. Según informó la agencia EFE, Spotify reconoció problemas en el funcionamiento de la plataforma y aseguró a través de su cuenta en X que estaba investigando la situación. “¡Somos conscientes de que la aplicación tiene algunos problemas en este momento y los estamos investigando!”, señaló el comunicado de la empresa.

App de Spotify. Foto: Archivo. Estefania Leal/Archivo El País.

Más allá de los resultados que obtenga cada usuario el Spotify20: La fiesta del año, la cantante Taylor Swift se mantiene como la artista más escuchada en la historia de Spotify, mientras Bad Bunny y The Weeknd lideran en álbum y canción más reproducida de la plataforma.