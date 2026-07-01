La banda Cruzando El Charco vuelve a Montevideo: fecha, lugar, precios y dónde comprar entradas

La banda argentina Cruzando El Charco anunció que volverá a presentarse en Montevideo. El grupo confirmó que el próximo 28 de noviembre regresará al Teatro de Verano para presentar oficialmente Desactivar el Drama, su próximo álbum de estudio. El concierto marcará el inicio en Uruguay de la gira con la que la banda recorrerá distintos escenarios para mostrar las canciones de su nuevo trabajo discográfico.

El anuncio llega mientras el grupo transita una nueva etapa creativa. Tras el lanzamiento de Esencia, su último álbum de estudio, los músicos viajaron a Uruguay para grabar Desactivar el Drama en el estudio Elefante Blanco, de la banda No Te Va Gustar, donde trabajaron durante casi dos semanas en las canciones que integrarán el disco.

Las entradas están en venta por Tickantel desde 1500 a 2500 pesos.

Los primeros adelantos del álbum fueron los sencillos "Harto" y "Por Vos", que anticipan el sonido de esta nueva producción, cuyo lanzamiento en plataformas digitales será anunciado próximamente. Con millones de reproducciones en las plataformas de streaming y una convocatoria en constante crecimiento, Cruzando El Charco volverá a apostar por el Teatro de Verano, escenario donde ya se presentó anteriormente y al que ahora regresa para compartir con el público uruguayo las canciones de su nuevo disco.

Cicatrices, álbum de 2022 de la banda, contó con la colaboración de la murga uruguaya Agarrate Catalina. En diálogo con El País en 2022, el vocalista Francisco Lago habló del estrecho vínculo que mantienen con nuestro país. "Siempre tuvimos una relación muy cercana y de ahí viene el nombre de la banda, pero empezamos a ir para 50 personas y ahora cada vez son más. Así que hoy ya es como una segunda casa".

El regreso al Teatro de Verano se dará luego de una presentación anterior en ese mismo escenario, que la banda definió como una noche especial. Ahora volverá con un repertorio renovado, que combinará los nuevos temas con algunos de los clásicos más celebrados por su público.