Hugo Fattoruso tras distinción histórica de Japón: qué significa para él y los detalles de su próxima gira

La relación entre Hugo Fattoruso y Japón se sigue afianzando. El pianista, un emblema de la música uruguaya, será distinguido por el emperador de Japón, Naruhito, con la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Escarapela, una de las más altas condecoraciones que otorga el país asiático.

“Es una sorpresa inesperada”, le comenta, vía mail, Fattoruso a El País. Está en la ciudad holandesa de Haarlem, adonde viajó para visitar a su hijo Álex y a sus nietos. “El reconocimiento habla de la amabilidad y de la forma en que ven y sienten en Japón. Su Majestad el emperador Naruhito acerca los vínculos fraternos entre Japón y Uruguay y acorta las distancias entre la nobleza y lo popular con este gesto”.

La noticia fue comunicada el miércoles por la Embajada de Japón en Uruguay, que destacó su “valiosa y extensa contribución al intercambio cultural entre Japón y Uruguay”. El exmiembro de Opa realiza, desde hace más de dos décadas, una gira anual por Japón en la que presenta su obra, con fuerte raíz en el candombe.

El foco de sus presentaciones está en el dúo Dos Orientales, que integra junto al percusionista Yahiro Tomohiro y con el que tiene tres álbumes publicados. A lo largo de estos años también ha viajado a Japón con otros proyectos, como Rey Tambor, Quinteto Barrio Sur, el Trío Fattoruso, Expreso Oriental y HA Dúo.

“Es obvio que los artífices de esto son Yahiro Tomohiro, mi compañero del dúo Dos Orientales, y nuestra productora y mánager, Atsuko Kai”, destaca Fattoruso. “Sin su esfuerzo inquebrantable, esto nunca hubiera sucedido”.

Con esta distinción, Fattoruso se convertirá en el primer uruguayo en recibir la Orden del Sol Naciente y en el segundo latinoamericano en lograrlo, después de la cubana Omara Portuondo en 2019. Según informa el músico a El País, aún no conoce la fecha de entrega de la distinción, aunque sí que será entregada personalmente por el embajador de Japón en Uruguay, Kenichi Okada.

Hugo Fattoruso y Yahiro Tomohiro, del dúo Dos Orientales. Foto: Leonardo Mainé / El País

Sobre la próxima gira, Fattoruso adelanta: “La próxima gira de Dos Orientales, la número 20 de nuestro dúo, será similar a las anteriores: iremos de norte a sur y de este a oeste, con 15 recitales en 15 ciudades. Nombro algunas: Hiroshima, Osaka, Tokyo, Fukuoka, Kashiwazaki, Asahikawa, Sapporo y Nagoya”.

Además de los tres discos del proyecto, en YouTube está disponible el documental Dos Orientales (2018), dirigido por Sofía Córdoba y Sofía Casanova, en el que los músicos repasan la historia del dúo y se incluyen imágenes de sus actuaciones en Japón.

La relación entre el pianista y el país nipón viene, en realidad, de mucho más atrás. Su debut en Japón ocurrió en 1985, cuando viajó como integrante del grupo que acompañaba al brasileño Djavan.

“Es muy difícil para mí explicarlo”, dice cuando se le pide que defina su relación con Japón. “Es, más que nada, un sentimiento profundo y muy cálido recorrer Japón con nuestras propuestas. Siempre estamos esperando volver al año siguiente. Es fácil deducir que estamos enamorados de Japón, de sus hijas e hijos”.