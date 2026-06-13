Florencia Núñez anuncia gira uruguaya por 11 ciudades: fechas, lugares, precios y cómo comprar las entradas

La cantautora uruguaya Florencia Núñez anunció Década y media, una gira nacional para celebrar sus 15 años de trayectoria. Este año se presentará en teatros de 11 departamentos y, según adelantó, continuará en 2027 por el resto del país.

La presentación oficial ocurrió el jueves en el Auditorio Nacional del Sodre. Allí se presentará el domingo 18 de octubre como cierre de esa primera etapa de la gira.

Década y media fue declarada de interés por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura. Para Núñez, es un “gran desafío” y “la mayor apuesta artística del equipo hasta el momento”.

Núñez comenzará su recorrido por el país el viernes 31 de julio en Rocha, su departamento natal; actuará en el Teatro 25 de Mayo. Seguirá por Canelones el sábado 8 de agosto y seis días después, el viernes 14, estará en Durazno.

Las entradas para toda la gira nacional están a la venta en Tickantel, tienen un valor único de 700 pesos para ingresos anticipados y 800 pesos el día del show, con excepción del concierto de cierre en el Auditorio Nacional del Sodre, cuyos precios estarán entre los 980 y 2.000 pesos.

Para ese show en Montevideo, los ingresos se consiguen en calidad de preventa para clientes BROU hasta el lunes 16. La venta general iniciará el lunes 17 y habrá 2x1 para socios de Club El País.

Además de Uruguay, Núñez anunció fechas internacionales. El 18 de junio, la gira Década y media debutará en San Pablo, Brasil. Continuará el 24 de julio en Buenos Aires, y llegará a España antes de fin de año.

Florencia Núñez, cantante y compositora uruguaya, en concierto. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Los conciertos tendrán actos de apertura de artistas emergentes locales en cada departamento, seleccionados por Núñez, con el objetivo de generar “espacios de intercambio y visibilidad”.

A su vez, la cancionista confirmó que realizará visitas a escuelas y liceos de las distintas localidades que integran el recorrido, en coordinación con el Consejo Directivo Central (el Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública. Oficialmente se anunció que lo que motivó esas visitas es el “fenómeno generado” por la canción “Lo canté” en los centros educativos.

Todas las fechas de la gira uruguaya "Década y media"

• 31 de julio - Teatro 25 de Mayo - Rocha

• 8 de agosto - C.C. Politeama - Canelones

• 14 de agosto - Teatro Español - Durazno

• 4 de setiembre - Teatro Miguel Young - Fray Bentos

• 5 de setiembre - Teatro 28 de Febrero - Mercedes

• 11 de setiembre - Teatro S. Unión de San Carlos - San Carlos

• 13 de setiembre - Cine y Teatro Municipal - Treinta y Tres

• 20 de setiembre - C.C. Bastión del Carmen - Colonia

• 2 de octubre - Teatro Larrañaga - Salto

• 3 de octubre - Teatro Escayola - Tacuarembó

• 18 de octubre - Auditorio del Nacional del Sodre - Montevideo