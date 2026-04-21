Entradas para ver a Camilo en el Antel Arena: precios y cuándo inicia la venta general para el show en Uruguay

El reencuentro de Camilo con sus fanáticos uruguayos ya está un poco más cerca. El cantante colombiano volverá a presentarse en Montevideo el miércoles 28 de octubre, una vez más en el Antel Arena, el único escenario en el que se ha presentado en Uruguay hasta ahora. Y las entradas ya salieron a la venta.

Este martes inició la preventa para el recital de Camilo en Uruguay, exclusiva para clientes BBVA. La fase de expendio se extenderá hasta las 10.00 de este miércoles, o hasta agotar stock. La venta general se habilitará mañana 22 a las 10.01, siempre en Tickantel, y en ese momento quedarán disponibles los 2x1 para socios de Club El País (cupos limitados).

Los precios de entradas van de $ 2.100 (los correspondientes al nivel 3) a $ 5.400 (las filas del campo más cercanas al escenario).

Camilo volverá a la región con su gira Camilo Worldwide Tour 2026, que se anuncia como la más ambiciosa de su carrera hasta ahora. Recorrerá más de 40 ciudades en más de 15 países de América y Europa; iniciará en junio en España y cerrará el recorrido en diciembre en su Colombia natal, con la excusa de repasar clásicos, pero sobre todo de estrenar la música que integrará su nuevo disco de estudio.

Reveló su tour con un video en el que se lo ve en un ambiente familiar, jugando en la playa con sus hijas. "Si hay un árbol en el bosque que hasta el suelo se ha caído, y no hubo cerca un oído para escucharlo crujir, hay quien se atreve a decir que no hubo ningún sonido. El álbum que estoy haciendo me está removiendo escamas y doy vueltas en la cama descubriendo lo que soy. Tarda más mi corazón que el de Indi y el de Ama, que encuentran lento y en calma cada una su dirección. Decir que este álbum es mío, eso es algo relativo, porque al fin el objetivo es darlo a quien pertenece. Porque estas semillas crecen cuando las canta La Tribu. Entonces me metí al bolsillo las fechas para encontrarnos, supuesto anunciarlas cuando el nuevo álbum saliera. ¿Pero qué hago con la espera y con la ansiedad que cargo?", expresó entonces para explicar por qué saldrá de gira cuando el disco todavía está en proceso.

El recital de Montevideo es una producción de Gaucho.